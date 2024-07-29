美日英央行決策 牽動匯市

美國、日本和英國的央行本周在關鍵四十八小時內的決策，可能會為下半年匯市走向定調。日本將啟動縮減購債，是否會同步升息備受關注；美國預料將暗示九月降息，關注重點為年底前進一步降息的展望；英國預料將降息一碼（○點二五個百分點），並暗示後續寬鬆步調取決於通膨。

本周的「央行關鍵四十八小時」將由日本銀行（央行）決策揭開序幕，日銀將在台灣時間七月卅一日中午左右公布決策，路透日前報導，日銀本周將認真考慮升息決策，並且評估縮減購債規模一半。

路透訪調的多數經濟學家預期，日銀本周將維持利率不變，將縮減購債規模至每月約五兆日圓。彭博資訊經濟學家認為，日銀將同時調升目標利率○點一五個百分點至百分之○點二五、並開始減少購債，從每月六兆日圓減少到每月四點五兆日圓，對日圓空頭造成雙重打擊，提高日圓繼續升值的機率。日銀總裁植田和男已表示，縮減的購債規模將很「龐大」。

彭博經濟學家也預期，日銀十月將再升息到百分之○點四至百分之○點五區間，未來兩年將進一步減少購債規模至每月兩兆日圓。

接著美國聯準會（Ｆｅｄ）將在台灣時間八月一日凌晨二時宣布利率決策，預料將維持基準利率區間於百分之五點二五至百分之五點五，多數決策官員可能同意美國就業與通膨風險平衡，因為廣泛同意「近期」降息屬適當之舉，只是對時機出現歧見，一些官員可能主張等到九月再降息會危及美國經濟軟著陸前景，其他官員則可能對通膨持續回落至百分之二的前景仍無信心。

聯準會主席鮑爾將凝聚共識，彭博經濟學家預期，他不太可能明確承諾九月將降息，但可能暗示等到八月廿二日在傑克森洞全球央行年會發表演說時，再釋出更明確的訊號。屆時聯準會將掌握預定八月二日公布的七月就業報告、十四日出爐的七月消費者物價指數（ＣＰＩ）等數據。市場預期，美國七月非農就業人口將新增十九萬人，較六月減緩，失業率將持平在百分之四點一。

至於英國央行將在台灣時間八月一日晚間七時公布決策，路透訪調的多數經濟學家與彭博經濟學家都預測將降息一碼到百分之五，為四年來首度啟動寬鬆循環，但不確定性仍高，目前市場預估英國央行本周降息的機率僅約百分之四十五。彭博經濟學家預期，九名決策官員有六人支持降息，同時希望避免市場認為利率將快速調降。