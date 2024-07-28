OpenAI太燒錢…今年恐虧50億美元？ 外媒這麼分析

OpenAI已成為史上成長最快的企業之一，但也可能營運最燒錢的企業。外媒估計顯示，這家ChatGPT開發商今年虧損金額上看50億美元，這代表著這家目前估值已達800億美元的公司，未來一年內可能還需進一步籌錢。

據科技新聞網站The Information報導，基於未公開的內部財務數據和相關人士提供資訊估計，在成本方面，OpenAI今年料將花費近40億美元向微軟租借伺服器，來運作ChatGPT與背後的大型語言模型（LLM）。

此外，OpenAI今年的訓練模型成本（包括購買數據授權）也可能擴大到30億美元。知情人士說，OpenAI去年加快訓練新AI模型的速度，導致最終的訓練成本比原本計畫的約8億美元還多許多。The Information估計這項成本今年將會翻倍，因為該公司已訓練新版本的大型語言模型，並已開始訓練新的旗艦模型。

另外，OpenAI也雇用約1,500名員工，成本可能大約要花15億美元，部分原因是與Google等同業間的激烈人才競爭。

因此，OpenAI今年的營運成本可能高達85億美元。

而在收入方面，ChatGPT近期可望達到年營收約20億美元。但OpenAI還有其他收入，包括向開發商收的大型語言模型使用費，開發商藉此來開發自己的對話AI app或編碼助理，這項收入每月超過8,000萬美元。

OpenAI近期的整體月營收大約2.83億美元，代表其全年營收可能會介在35億～45億美元，端看該公司今年下半年的收入狀況。

因此，若將最高營收45億美元扣掉潛在成本85億美元，就會得到虧損40億～50億美元。

這份分析解釋了為何OpenAI執行長奧特曼會形容公司是「矽谷史上最資本密集的新創公司」，也代表了OpenAI將需要盡快募資。