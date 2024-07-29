奧林匹克經濟學／巴黎奧運開幕式 收視衝高

法國巴黎奧運開幕式共吸引2,860萬名美國觀眾收看，為2012年倫敦奧運以來最高收視紀錄。在NBC環球集團、Google、美國隊的合作下，這次奧運轉播也將引進生成式人工智慧（AI），為美國觀眾帶來不同觀賽體驗，歐洲則持保守態度。

康凱斯特（Comcast）旗下NBC環球集團27日公布的初估數據顯示，巴黎奧運開幕典禮共吸引全美2,860萬人收看，比2021年東京奧運的1,790萬人高出60%。另據尼爾森的資料，近年奧運開幕式的收視高峰出現在2012年倫敦奧運，有4,070萬名美國觀眾觀看。

三星電子會長李在鎔27日當天被看到在現場觀賞奧運男子擊劍比賽，為他2012年倫敦奧運以來首次親臨奧運現場。三星28日表示，李在鎔藉巴黎奧運的機會造訪巴黎，加強與全球重要商業合作夥伴、政治人物、體育領袖的聯繫。李在鎔上周抵達巴黎後，已參加了一系列高層商務會議，行程還包括與半導體、IT和汽車產業的高層進行討論，例如艾司摩爾前執行長溫尼克。

對NBC環球集團來說，這則是重要的轉播活動。該公司2014年豪擲76億5000萬美元，將美國的奧運賽事轉播權延長到2032年。這次巴黎奧運已為該公司帶來12億美元的廣告收入。

同時，美國觀眾在用NBC環球或其串流服務觀看奧運賽事時，將享有AI的體驗。例如，利用生成式AI來製作個人化的每日戰報，並重新生成知名評論員麥可斯（Al Michaels）的聲音來播報。