「氣候融資每年需98兆元」 葉倫：填補這項缺口是21世紀最大的經濟機會

美國財政部長葉倫今天表示，至2050年，全球向低碳經濟轉型每年需要3兆美元（約新台幣98兆元）新資本，遠高於目前的年度融資，但稱填補這項缺口是21世紀最大的經濟機會。

路透社報導，葉倫（Janet Yellen）在巴西的亞馬遜門戶城市貝倫（Belem）指出，達成淨零排放目標仍是拜登-賀錦麗政府的首要任務，且這需要超越國界的領導力。

葉倫在25日及26日出席里約熱內盧（Rio deJaneiro）20國集團（G20）財長會議後發表演說時表示：「忽視應對氣候變遷以及自然和生物多樣性的喪失，不只是糟糕的環境政策，也是糟糕的經濟政策。」

富裕的經濟體在2022年為氣候融資提供和調動了創紀錄的1160億美元，其中有40%來自各家多邊開發銀行。葉倫說，包括世界銀行（World Bank）和美洲開發銀行（Inter-American Development Bank, IDB）在內的多家銀行正在制定新的目標。

她說，這項融資需求「是21世界最大的經濟機會」，且可被用來支持永續和更具包容性的成長，包括投入缺少投資的國家。

葉倫在訪問貝倫期間，會見亞馬遜流域國家財長以及IDB總裁高德芳（Ilan Goldfajn）。她重申美國對IDB計畫Amazonia Forever的承諾，這個平台透過融資、專案準備和合作，為地區的永續發展提供全面方案。

她還說：「我們希望這項計畫能夠鼓勵民間在這個地區進行更多維護自然的投資。」

葉倫近2年前呼籲各家多邊開發銀行擴展任務和借貸能力，將應對氣候變遷納入其中。

她說，現在這「已成為他們重要部分」，但仍需要大量的私人投資，並表示美國財政部、巴西財政部和其他利益相關者正努力促進與私部門的合作。

她表示，銀行還應該催化新的商業模式，以調動支持自然和生物多樣性的投資，同時強健經濟和推進氣候轉型。