美國科技股反彈「引爆猛烈賣壓」 策略師：但逢低進場時刻還沒到

科技巨擘近來漲勢消風，股價陷入激烈震盪，是否該逢低布局？策略師認為，科技股早就該回檔，建議投資人應該靜候更多科技股財報，再決定要不要大舉進場。

特斯拉和Google母公司Alphabet上周公布的上季財報令人失望，引爆科技股的猛烈賣壓。但上周五（26日）出爐的6月個人消費支出（PCE）物價指數顯示，通膨持續趨緩，鞏固聯準會（Fed）將在9月降息的預期，激勵那斯達克指數當日大漲1.03%。

Crossmark全球投資公司首席市場策略師費南德茲認為，科技股可能有買進機會，但回檔可能還沒結束，建議投資人先少量買進，「在我會想先看到更多財報，再決定是否全力投入，因為或許會有一些令人失望的消息」。

LPL金融公司公司首席經濟學家羅奇也說，美國經濟軟著陸的機率看來升高，投資人有興趣承擔更多風險，但政治不確定性和地緣政治風險的逆風，可能會對股市潑冷水，投資人應在此時展現洞察力。

儘管科技股在26日反彈，道瓊市場數據公司（Dow Jones Market Data）的資料顯示，科技七雄總市值上周仍蒸發5,400億美元。這七家科技巨擘的市值，也遭逢了歷來最大的三周減幅，7月8日來共暴減1.5兆美元。

費南德茲表示，最近幾個月來，股市大跌的時機已成熟，投資人不該對拉回感到訝異，反而應以善用機會的角度看待。

另外，類股大輪動的趨勢延續，資金繼續由熱門的科技股，轉向小型股等先前表現欠佳的領域。小型股指標羅素2000指數上周攀升3.5%，標普500指數則下跌0.8%。根據道瓊市場數據，小型股指數過去三周飆升11.5%，為2022年8月以來最佳的三周漲幅。

Everscore ISI策略師伊曼紐爾表示，即便小型股漲勢可能需要暫歇，但應能繼續上攻。小型股的銷售預計今年將逐季走升，2025年股價有望平均上漲5%。