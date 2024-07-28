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控陸獨霸製造業 美國財長葉倫：中國想當「世界工廠」其他國家可不想

中央社／ 台北28日電
美國財政部長葉倫日前在里約熱內盧出席G20財長會議時直指，對中國過度投資製造業進而主導全球製造業的憂心和不滿，已從已開發國家蔓延到新興國家。路透
美國財政部長葉倫日前在里約熱內盧出席G20財長會議時直指，對中國過度投資製造業進而主導全球製造業的憂心和不滿，已從已開發國家蔓延到新興國家。路透

美國財政部長葉倫日前在里約熱內盧出席G20財長會議時直指，對中國過度投資製造業進而主導全球製造業的憂心和不滿，已從已開發國家蔓延到新興國家。中國想藉此成為「世界工廠」，但其他國家可不想這樣。

綜合路透社及美國之音（VOA）報導，葉倫（Janet Yellen）當地時間26日在巴西里約熱內盧出席20國集團（G20）財長會議時表示，對於中國過度投資製造業、進而以廉價產品淹沒全球的憂心，已從7國集團（G7）國家蔓延到其他國家，其中就包括G20財長會議的地主國巴西。

葉倫指出，中國沒有接受國際貨幣基金（IMF）及他國建議，透過增加消費者支出與服務需求等措施振興經濟，反而將國內生產毛額（GDP）的過多比重投入先進製造業，導致廉價中國產品湧向全球。然而，中國經濟規模如今已龐大到無法透過這一模式持續成長。

她指出，全球許多國家對中國想獨霸全球製造業感到不滿，這將使他國的製造業面臨倒閉，中國想藉此成為「世界工廠」，但其他國家可不想這樣。而這正是團結各國的根基，是各國應該傳達的訊息。

中國製造業諸如電動車、太陽能、鋼材等領域的產能過剩及補貼現況，近來引起歐美國家強烈非議。此前，葉倫曾多次針對中國產能過剩問題，藉由訪問中國及其他場合公開反映，但中國至今仍強烈否認，且未改變其既定產業方針。

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