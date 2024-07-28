美股科技巨頭光芒減弱 後市看好軟體、電商及物流

過去一年，在AI熱潮及聯準會（Fed）降息預期下，美股不斷創新高，美股七雄（Mag7）對股市上漲帶來巨大貢獻。不過，近期美股表現開始出現變化，美股七雄短線遭遇賣壓，景氣循環股和小型股受到追捧，顯示美股牛市已開始擴散至其他領域，且隨市場資金輪動加速，美股七雄制霸的時代將面臨改變。

市場預期今年第2季S&P 500指數扣除美股七雄以外的493家公司獲利將出現自2023年以來的首次正增長，來到5.4%，往下到第4季預期獲利成長更升至11.3%，呈現倍數增長。美股七雄的獲利預測雖然強勁，但市場普遍認為其獲利在去年第4季已經見頂，今年第2季的獲利增長將從第1季50.7%大幅放緩至29.3%，第3季再進一步下降至16.8% 。此消彼漲之下，將帶動市場資金的挪移，後市有利美股七雄以外類股的走勢。

國泰投顧認為，這一波AI浪潮最先受惠的是硬體與半導體公司，但這些個股股價的增長速度比2020年中國互聯網的跳躍更快，一旦這些公司的獲利跟不上預期，未來估值的回落也會相當迅速。反倒是過去一段時間漲幅落後，長期基本面展望良好的公司，如軟體、電商及物流等，未來可望因為類股輪動，重新受到投資人青睞。特別是軟體類股，因其黏著度較高，更能創造強勁現金流與經常性收入。

市場分析指出，隨著人工智慧技術日趨成熟，目前已被越來越多尋求提高生產力並在競爭中脫穎而出的軟體購買者所廣泛採用，且高達71%的受訪企業表示，今年正計畫大量採用人工智慧驅動的軟體 。市場估計，軟體市場規模將由2024年0.65兆美元攀升至2029年1.1兆美元，年複合增長率達11.2%。

此外，從評價面來看，目前硬體及半導體類股前瞻本益比（未來12個月）分別為26.9及34.4，遠高於過去五年均值達19%及41%。反觀軟體類股的前瞻本益比（未來12個月）僅34.6，仍與過去五年均值相近，顯見軟體類股在今年修正過後，股價已回復至合理水準。