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德國鐵路公司喊裁員3萬人 上半年「3原因」營收慘澹淨虧損12億歐元

中央社／ 柏林27日綜合外電報導
德國鐵路公司（Deutsche Bahn）表示，由於投入巨資修復鐵路網絡，加上受到罷工和惡劣天氣影響，上半年淨虧損12億歐元，公司打算裁員3萬人，約占員工總數9%。路透
德國鐵路公司（Deutsche Bahn）表示，由於投入巨資修復鐵路網絡，加上受到罷工和惡劣天氣影響，上半年淨虧損12億歐元，公司打算裁員3萬人，約占員工總數9%。路透

德國鐵路公司（Deutsche Bahn）表示，由於投入巨資修復鐵路網絡，加上受到罷工和惡劣天氣影響，上半年淨虧損12億歐元，公司打算裁員3萬人，約占員工總數9%。

德國鐵路公司財務長霍勒（Levin Holle）25日表示，此次裁員將在未來5年內進行，主要影響行政職，今年共將裁減約1500個職位

德鐵稍早略微下調全年營業利潤和收入預測，目前預計2024年調整後息前稅前盈餘（EBIT）約為10億歐元（10.8億美元）。

目前預估的全年營收約450億歐元，和去年差不多，比3月時預測的年營收少了20億歐元。

德鐵報告今年上半年淨虧損12億歐元。

十多年來缺乏投資之後，德鐵針對軌道、平交道和電車線展開大規模維修工程，這項工作將耗費數年時間，且已造成火車嚴重誤點和取消。

德國政府去年推出49歐元月票搭到飽方案，導致乘客數量大幅增加，讓問題更形嚴重。

而前所未見的惡劣氣候，讓原已緊繃的客運和貨運交通在1至6月間惡化，造成鐵路交通停擺數天的罷工事件，更讓德鐵損失約3億歐元。

德鐵表示，上半年在鐵路網和服務方面投資40億歐元，比去年增加35%。

德鐵背負330億歐元債務，但預計聯邦政府將根據國家支持計畫提供補助款，讓德鐵獲得數以十億計歐元資助。

債務 德國 火車 罷工 職位

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