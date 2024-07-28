面臨巨額債務！專家批陸「債務陷阱外交」影響寮國 民眾嘆：大多數人不知道規模

作為「一帶一路」倡議的一部分，中國向寮國提供了數十億美元的貸款，用於發展能源基礎設施和高速鐵路，以促進長期經濟增長。中國資助的湄公河水電大壩和其他能源基礎設施，旨在使寮國成為東南亞的「電池」。然而，這些中國資助的項目尚未達到寮國所期望的經濟回報。

最近的經濟數據顯示，寮國正面臨巨額債務。截至2023年底，寮國的公共債務和政府擔保債務總額為138億美元，超過這個小國GDP的100%。

根據彭博社發布的數據，作為單個國家，中國是寮國最大的債權國，中國的貸款佔寮國105億美元外債的一半。

美國華盛頓國家戰爭學院專門研究東南亞問題的教授阿布扎（Zachary Abuza）表示，寮國面臨嚴重的債務問題。

「這不僅僅是對中國的債務，寮國的債務量非常大。債務本身並不是壞事，如果它用於生產性用途，但寮國的債務沒有這樣做。他們在水電方面產能過剩」。他對德國之聲說。

他說：「鐵路一直是個絕對的大白象（意思是投資巨大但沒有回報），雖然現在連接到曼谷，應該有更大的回報。所有這些導致其貨幣在2023年貶值了30%，通貨膨脹現在是該地區第二高的國家」。

中國貸款並非寮國唯一的問題

中國外交部發言人對彭博社表示，中國正在「盡最大努力」幫助寮國減輕債務負擔。

寮國與中國關係密切，分享相似的政治理念。寮國是由寮國人民革命黨執政的共產黨一黨制國家。

專家批評北京的所謂「債務陷阱外交」，即通過資助發展中國家的大型項目，讓這些國家最終在巨額中國貸款的壓力下掙扎，經濟上依賴中國。

中國外交部經常對此表示，這是一個由美國主導的敘述，旨在阻止北京與發展中國家合作的目標。

阿布扎說，寮國政府必須承擔部分經濟混亂的責任。

「中國並不是全部問題所在。責任應該歸咎於寮國政府，他們承擔了太多沒有實現預期經濟回報的項目債務」。他說。

這位專家補充說，中國的貸款「並不便宜」，利率為4%，這對於發展項目來說很高。他說，日本和世界銀行通常收取不到1%的利率。

「中國的論點是，他們是最後貸款人，並承擔高政治風險。由於大多數中國一帶一路倡議的貸款是通過國有企業或國有銀行發放的，它們是有抵押的，這意味著如果寮國違約，他們將失去存放在中國銀行托管賬戶中的資金，或者在債務股權置換中失去資產」。他說。

經濟困境影響普通寮國人

總體而言，自新冠疫情以來，寮國的經濟一直在掙扎，通貨膨脹上升，匯率疲軟，GDP增長乏力。

2024年6月，寮國的通貨膨脹率飆升到26%以上，高於5月的25.7%。

世界銀行表示，寮國的經濟在2023年增長了3.7%，預計2024年將增長4%。在疫情之前，增長率為5.5%。

一位因安全原因要求匿名的寮國人表示，普通寮國人開始感受到經濟下滑的負擔，公共服務、道路維護、教育和醫療服務都不足。

「自疫情以來，許多小企業關閉了，而且沒有重新開業。那些有一些土地的人開始自己種植食物，回到自給自足的生活方式」。這位人士說，但是大多數寮國人不會將經濟困境與債務聯系起來。

「大多數人不會知道債務的規模，也不會聯想到中國的債務對他們的生活有任何直接影響」。這位人士說，「他們會將日常生活的艱難與寮國經濟的下滑聯系起來，這種下滑自疫情以來一直存在，持續至今。他們經歷著生活成本的不斷上漲」。

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】