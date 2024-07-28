快訊

奧運羽球／衛冕軍「麟洋配」開紅盤 雙打首戰直落2擊敗日本

奧運體操／唐嘉鴻資格賽第2晉級 今年目標就是「拿下」

股市變盤 投資人人心惶惶

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

從押寶美國半導體股、放空日圓，到做多銅價，2024大半年獲利可觀的熱門交易在過去兩周土崩瓦解。經濟展望生變加深疑慮，促使投資人調整投資部位，資金輪動於是引發7月全球金融市場風雲變色。

7月市場變盤的導火線，是11日出爐的美國6月消費者物價指數（CPI）降溫幅度比預期大，投資人更確信聯準會（Fed）降息在即，於是獲利了結漲幅已大的資產、轉進可望隨Fed降利率而受惠的交易。

資金輪動到小型股，使美國半導體股和大型科技股重挫。7月10日美股收盤以來，那斯達克100指數跌幅將近8%，凸顯價位已高、人工智慧（AI）投資不知何時收割成果等問題。

日圓走勢則轉強，26日報153.75日圓，周線升幅是5月初來最大。Fed降息在望促使交易員拋售美元、買進日圓。日銀疑似進場干預，和市場預料日銀可能再度升息，也推升日圓。

需求和科技業展望轉趨悲觀，則打擊工業金屬行情。倫敦金屬交易所（LME）銅期貨價跌破每噸9,000美元，是4月初來首見，已從5月中旬漲抵的紀錄高點回跌約20%。投資人先前擔心供應吃緊加上資料中心需求看增，而大買這些金屬，現在卻憂心庫存升高。

分析師認為，銅、日圓和半導體股這些熱門交易湧現平倉潮，是合理的，畢竟之前價格都飆上可笑的價位，早該拉回修正。

半導體 投資人 美國

延伸閱讀

PCE強化Fed降息預期 美債大漲、2年期殖利率摔落逾5個月低點

科技4大重量級財報、Fed決策將出爐 左右下周美股走勢

「川普投顧」回來了 下半年股債匯抗波動攻略

個人消費支出報告給力 美股道瓊飆漲654點、那指上揚1.03%

相關新聞

美股大反彈…道瓊漲逾650點 台積電ADR走升1%

美股三大指數上周五（26日）勁揚逾1%，道瓊工業指數大漲654點，投資人繼續向大型科技股以外延伸布局。微軟、Meta、蘋...

奧林匹克經濟學…巴黎奧運報喜 票房開紅盤

奧運史上首度移師戶外的開幕式26日晚間在巴黎盛大登場，儘管天降大雨，但觀眾熱情不減，為塞納河上乘船進場的1萬多名體育健兒...

G20財長 示警衝突風險…承諾將商議對超級富豪課稅

20國集團（G20）財金首長會議26日在巴西里約熱內盧結束後發表公報，表示全球經濟有望軟著陸，不過警告戰爭和區域衝突升高...

奧林匹克經濟學／巴黎奧運開幕 商機鳴槍

2024巴黎奧運於26日盛大開幕，本屆奧運除了破天荒在戶外舉行開幕式以外，還標榜要舉辦「最綠」、「最時尚」、「最守財務紀...

財報周、Fed決策 左右本周美股

美股超級財報周登場，科技七雄中，有四家企業將在本周公布財報，聯準會（Ｆｅｄ）決策，以及備受關注的就業數據，都可能左右美股...

超級央行周 美、日、英聚焦

超級央行周將在本周揭開序幕，美、日、英三大央行將陸續公布利率決策，聯準會（Fed）的決策更是重中之重，儘管交易人士認為F...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。