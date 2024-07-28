股市變盤 投資人人心惶惶

從押寶美國半導體股、放空日圓，到做多銅價，2024大半年獲利可觀的熱門交易在過去兩周土崩瓦解。經濟展望生變加深疑慮，促使投資人調整投資部位，資金輪動於是引發7月全球金融市場風雲變色。

7月市場變盤的導火線，是11日出爐的美國6月消費者物價指數（CPI）降溫幅度比預期大，投資人更確信聯準會（Fed）降息在即，於是獲利了結漲幅已大的資產、轉進可望隨Fed降利率而受惠的交易。

資金輪動到小型股，使美國半導體股和大型科技股重挫。7月10日美股收盤以來，那斯達克100指數跌幅將近8%，凸顯價位已高、人工智慧（AI）投資不知何時收割成果等問題。

日圓走勢則轉強，26日報153.75日圓，周線升幅是5月初來最大。Fed降息在望促使交易員拋售美元、買進日圓。日銀疑似進場干預，和市場預料日銀可能再度升息，也推升日圓。

需求和科技業展望轉趨悲觀，則打擊工業金屬行情。倫敦金屬交易所（LME）銅期貨價跌破每噸9,000美元，是4月初來首見，已從5月中旬漲抵的紀錄高點回跌約20%。投資人先前擔心供應吃緊加上資料中心需求看增，而大買這些金屬，現在卻憂心庫存升高。

分析師認為，銅、日圓和半導體股這些熱門交易湧現平倉潮，是合理的，畢竟之前價格都飆上可笑的價位，早該拉回修正。