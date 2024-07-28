奧運贊助商 樂觀未來商機

過去十年的幾屆奧運會，不是面臨地緣政治議題，就是在新冠疫情壟罩之下舉行。本屆奧運和往後數屆賽事，阻礙看來較少，觀賞條件也更佳，對贊助商而言，可能意味全新展望。

顧問業者A-Mark Partnership Strategies創辦人兼執行長安德魯斯說，和過去十年相比，2024標誌著奧運正邁入一個嶄新且更為正向的十年，「過去幾屆的主辦城市多少有些問題，2018平昌冬奧除外」。

安德魯斯指的是2014年在俄羅斯和2022年在中國大陸舉辦的冬季奧運，在人權議題上所引發的批評，及因疫情而延後於2021年舉辦的2020東京奧運，和受到茲卡病毒威脅的2016里約奧運。

相較下，巴黎奧運之後的2026米蘭–科爾蒂納冬奧、2028洛杉磯奧運和2032布里斯本奧運，在安德魯斯看來，「對廣告商而言，比較接近舒適區」，另一個優點在於，未來幾屆的多數場地，讓美國觀眾不用遷就時區上的大幅差異。

國際奧委會的「奧林匹克全球合作夥伴」（The Olympic Partner，TOP）全球贊助計畫中，包含老字號贊助商可口可樂和Visa，還有2017年加入的英特爾和阿里巴巴集團，以及2019年的新成員Airbnb。

今年稍早成為TOP的安布英博公司旗下Corona Cero啤酒，是本屆奧運的全球啤酒贊助商。兩年前旗下百威啤酒贊助卡達世足賽時，曾意外遭逢球場禁酒令。