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美股大反彈…道瓊漲逾650點 台積電ADR走升1%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股示意圖。 路透
美股示意圖。 路透

美股三大指數上周五（26日）勁揚逾1%，道瓊工業指數大漲654點，投資人繼續向大型科技股以外延伸布局。微軟、Meta、蘋果和亞馬遜本周公布財報，加上聯準會（Fed）決策以及備受關注的就業數據，都可能左右美股在震盪過後的短期走勢。

在3M因亮眼財報締造史上最大23%漲勢的帶動下，道瓊工業指數上周五漲1.6%，周線漲0.7%。標普500和那斯達克綜合指數上周五均漲逾1%，但一周下來仍各跌0.8%和2.1%。

費城半導體指數上周五大漲近2%，台積電（2330）ADR漲1%，但周線跌幅仍分別深達3.1%和2.3%。小型股因負債較高，在利率較低環境下表現更好，羅素2000指數本月已漲逾10%。

SLC Management 董事總經理馬拉基指出，美股漲勢從少數大型科技股延伸到製造業在內的景氣循環股，可見投資人正對AI熱潮避險。

科技七雄中，有四檔股價上周陷入修正。輝達（NVIDIA）和特斯拉（Tesla）已從最近高點下跌17%，Meta和Alphabet分別跌14%和12%。蘋果最為抗跌，僅跌7%，而微軟和亞馬遜各跌約9%。

微軟、Meta、蘋果和亞馬遜本周財報，將是投資人對AI信心的最新考驗。

投資人也密切關注Fed主席鮑爾在周三記者會的談話，以了解官員是否準備降息，市場如今普遍預料9月開始降息。本周五的就業數據，包括備受關注的7月就業報告，或許可顯示勞動市場剛出現的下降趨勢是否變得更加嚴重。若就業數據顯示經濟走緩速度甚於預期，或出現反彈，都可能影響對降息的預期。

財報

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