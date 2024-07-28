奧林匹克經濟學…巴黎奧運報喜 票房開紅盤

奧運史上首度移師戶外的開幕式26日晚間在巴黎盛大登場，儘管天降大雨，但觀眾熱情不減，為塞納河上乘船進場的1萬多名體育健兒喝采。

開幕式由奧斯特里茲橋的水幕揭開序幕，施放了法國國旗藍、白、紅三色煙霧，配合奧運標語「更快、更高、更強」，首艘進場船隻為來自奧運發源地的希臘代表團。台灣代表團乘坐第74艘船，由「羽球天后」戴資穎、霹靂舞好手孫振掌旗，兩人在大雨中搖著會旗，其他選手、教練也紛紛開心對著鏡頭揮手。主辦國法國依照慣例壓軸登場。

在開幕式尾聲，由法國柔道傳奇名將希內和奧運田徑三金得主佩雷克點燃熱氣球造型的聖火台，接著聖火台冉冉升空，配上天后席琳狄翁的動人歌聲、正式宣告奧運展開。

奧運主辦城市支出額

ABC新聞報導，巴黎奧運賽事的1,000萬張門票中，已售出970萬張，成為奧運史上票房最好的賽事；賽事票價介於97美元到破2,900美元，最貴門票的持有人者，也以4,200美元購買含外燴餐食的配套方案。

法國研究機構CDES的資料顯示，奧運將為巴黎地區創造約72億~120億美元產值。2024巴黎奧運籌辦委員會預估，本屆賽事將帶來18.1萬個就業機會，為法國帶來120億美元長期經濟效益，可促進經濟活動與就業。

巴黎旅遊局指出，在7月26日~8月11日的奧運會期間，旅客支出有望達28億美元；法國國家統計及經濟研究局估算，法國第3季國內生產毛額的增速有望達到0.5%，比第2季的0.3%加速成長。

巴黎奧運的官方預算為95億美元，主辦國法國在賽事期間的支出上看108億美元，遠比過去里約奧運、倫敦奧運或東京奧運花費來得少。

這屆奧運強調開放性，開幕式向逾30萬民眾開放，而且除了緊貼塞納河的四個區，巴黎各區政府都設有廣大的運動迷區，不僅有超大螢幕讓民眾隨時觀賽，也設置運動場與各種體驗專區。

法國前陣子經過政治動盪，人心疲憊，讓許多人都對開幕儀式抱持憂慮、質疑，但這場成功的開幕式彷彿重新給予民眾一股力量。

開幕式隨處可見法國的人文、藝術、歷史元素及精心設計橋段，例如向法國歷史上十位偉大女性致敬，以及由席丹等運動明星傳遞聖火給歷屆資深運動員等，都以感人卻不失幽默的方式展現法國人自豪的文化底蘊。