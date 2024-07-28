財報周、Fed決策 左右本周美股

美股超級財報周登場，科技七雄中，有四家企業將在本周公布財報，聯準會（Ｆｅｄ）決策，以及備受關注的就業數據，都可能左右美股在震盪過後的短期走勢。

美股三大指數上周五勁揚逾百分之一，道瓊工業指數大漲六五四點，投資人繼續向大型科技股以外延伸布局。小型股因負債較高，在利率較低環境下表現更好，羅素二千指數本月已漲逾百分之十。SLC Management董事總經理馬拉基指出，美股漲勢從少數大型科技股延伸到製造業在內的景氣循環股，可見投資人正對ＡＩ熱潮避險；Principal資產管理公司投資長馬利斯說，「小型股表現強勁，這是幾十年來僅見的顯著輪動」，他預料這波輪動還會持續。

科技七雄中，有四檔股價上周陷入修正。輝達、特斯拉已從最近高點下跌百分之十七，Meta和Alphabet分別跌百分之十四和百分之十二。蘋果最為抗跌，僅跌百分之七。

微軟、Meta、蘋果和亞馬遜本周財報，將是投資人對ＡＩ信心的最新考驗。