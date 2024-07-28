快訊

奧運羽球／衛冕軍「麟洋配」開紅盤 雙打首戰直落2擊敗日本

奧運體操／唐嘉鴻資格賽第2晉級 今年目標就是「拿下」

超級央行周 美、日、英聚焦

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

超級央行周將在本周揭開序幕，美、日、英三大央行將陸續公布利率決策，聯準會（Fed）的決策更是重中之重，儘管交易人士認為Fed本周啟動降息的機率微乎其微，但將緊盯9月啟動降息的蛛絲馬跡。

Fed利率決策將在台灣時間本周四凌晨登場，隨著美國6月個人消費支出（PCE）整體平減指數年增2.5%，比5月的2.6%滑落，可能使Fed在聲明中刪除通膨「居高」一詞，將成迄今對9月降息所發出的最強烈信號。

日本央行將在本周三（31日）結束決策會議，利率交換市場顯示，升息15個基點的可能性為45%，接受彭博調查的日銀觀察人士中，只有30%預期會升息，這可能壓抑日圓近期升勢。貝萊德與前央行官員紛紛預期，日銀將在更長時間按兵不動。

另外，英國央行是否在周四會議後啟動2020年來的首次降息，仍充滿變數，因近期服務價格比預期高。利率期貨顯示，英國央行降息1碼的機率為50%。

Fed 日本央行 降息

延伸閱讀

PCE強化Fed降息預期 美債大漲、2年期殖利率摔落逾5個月低點

「川普投顧」回來了 下半年股債匯抗波動攻略

個人消費支出報告給力 美股道瓊飆漲654點、那指上揚1.03%

美通膨減緩提升降息預期 歐股收高

相關新聞

美股大反彈…道瓊漲逾650點 台積電ADR走升1%

美股三大指數上周五（26日）勁揚逾1%，道瓊工業指數大漲654點，投資人繼續向大型科技股以外延伸布局。微軟、Meta、蘋...

奧林匹克經濟學…巴黎奧運報喜 票房開紅盤

奧運史上首度移師戶外的開幕式26日晚間在巴黎盛大登場，儘管天降大雨，但觀眾熱情不減，為塞納河上乘船進場的1萬多名體育健兒...

G20財長 示警衝突風險…承諾將商議對超級富豪課稅

20國集團（G20）財金首長會議26日在巴西里約熱內盧結束後發表公報，表示全球經濟有望軟著陸，不過警告戰爭和區域衝突升高...

奧林匹克經濟學／巴黎奧運開幕 商機鳴槍

2024巴黎奧運於26日盛大開幕，本屆奧運除了破天荒在戶外舉行開幕式以外，還標榜要舉辦「最綠」、「最時尚」、「最守財務紀...

財報周、Fed決策 左右本周美股

美股超級財報周登場，科技七雄中，有四家企業將在本周公布財報，聯準會（Ｆｅｄ）決策，以及備受關注的就業數據，都可能左右美股...

超級央行周 美、日、英聚焦

超級央行周將在本周揭開序幕，美、日、英三大央行將陸續公布利率決策，聯準會（Fed）的決策更是重中之重，儘管交易人士認為F...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。