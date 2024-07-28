超級央行周 美、日、英聚焦
超級央行周將在本周揭開序幕，美、日、英三大央行將陸續公布利率決策，聯準會（Fed）的決策更是重中之重，儘管交易人士認為Fed本周啟動降息的機率微乎其微，但將緊盯9月啟動降息的蛛絲馬跡。
Fed利率決策將在台灣時間本周四凌晨登場，隨著美國6月個人消費支出（PCE）整體平減指數年增2.5%，比5月的2.6%滑落，可能使Fed在聲明中刪除通膨「居高」一詞，將成迄今對9月降息所發出的最強烈信號。
日本央行將在本周三（31日）結束決策會議，利率交換市場顯示，升息15個基點的可能性為45%，接受彭博調查的日銀觀察人士中，只有30%預期會升息，這可能壓抑日圓近期升勢。貝萊德與前央行官員紛紛預期，日銀將在更長時間按兵不動。
另外，英國央行是否在周四會議後啟動2020年來的首次降息，仍充滿變數，因近期服務價格比預期高。利率期貨顯示，英國央行降息1碼的機率為50%。
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