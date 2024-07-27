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佐科威訪印尼台灣鞋廠 宣布1.6萬雙鞋出口美國

中央社／ 雅加達27日專電
印尼總統佐科威（Joko Widodo）。圖／路透
印尼總統佐科威（Joko Widodo）。圖／路透

印尼總統佐科威昨天赴中爪哇省的馬當工業區，宣布台灣來億集團的印尼億泉工廠所製的1.6萬雙鞋子將出口至美國，並指出，這是來億集團首次在印尼設廠，投資額達1.7兆印尼盾，共僱用1.3萬名員工。

佐科威（Joko Widodo）昨天在社群媒體上發文宣布，印尼將向美國出口1.6萬雙HOKA品牌鞋，「而這些鞋子是由台灣的億泉工廠所生廠，這是該公司在印尼的首筆投資」。

佐科威表示，中爪哇省（Central Java）馬當（Batang）綜合工業區的億泉工廠，是台灣來億集團在越南投資20年後邁出的重要一步，目前該集團在馬當工業區的投資額達1.7兆印尼盾（約新台幣34.2億元），是該工業區首個勞力密集產業的投資，共雇用1.3萬名勞工，其中包括建築工人。

他表示，「（印尼）政府致力於增加國內生產和出口，及擴大就業機會，其中之一是鞋業領域，使印尼在全球市場扮演重要角色。」

台灣來億5月時曾指出，除主要生產基地越南外，規劃在印尼擴增兩條新產線，資本支出新台幣50億至100億元，首條新產線已在5月投入營運，今年新增產量約500萬雙，並逐步放量，預計3年後年產量約2000萬雙；第2條新產線預計5年後年產量2000萬雙，屆時兩條新產線合計年產量約4000萬雙。

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