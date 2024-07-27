G20財長同意努力對超級富人課稅 未提更具體協議

根據20國集團（G20）各國財長今天在巴西里約熱內盧通過的會議宣言，各國已同意共同努力讓超級富人繳納該付的稅款，卻沒有提出更為具體的協議。

法新社報導，為期2天的G20財長會議圍繞著處理億萬富豪避稅的棘手話題。下屆G20峰會11月也將在里約熱內盧舉行。

巴西是G20今年的輪值主席國，而這項倡議是巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的關鍵優先事項。G20成員包括世界主要經濟體、歐洲聯盟（European Union）和非洲聯盟（African Union）。

魯拉希望對富裕精英實施最低稅率，但會後最終聲明代表了成員國在這個製造分歧的問題上有所妥協。

聲明指出：「在充分尊重稅收主權的前提下，我們將尋求合作，確保對超高淨值（ultra-high-net-worth）人士有效課稅。」

「財富和收入不平等正在破壞經濟成長和社會凝聚力，加劇社會脆弱性。」

巴西財政部長哈達德（Fernando Haddad）表示：「從道德角度來看，重要的是20個最富有的國家認為我們都有一個問題，也就是針對窮人採取累進稅率，而不是針對富人。」

美國和德國不認為有必要針對億萬富翁徵稅一事達成全球協議，不過這項倡議受到法國、西班牙、南非、哥倫比亞和非洲聯盟支持。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（KristalinaGeorgieva）肯定G20在「稅收公平」方面的立場。

喬治艾娃透過聲明表示：「G20各國部長在累進稅制方面的共同願景來的正是時候，因為許多國家需要重建財政緩衝，同時兼顧社會和發展需求，這些都涉及種種艱難決定。」

環保組織「綠色和平」巴西分部（GreenpeaceBrazil）的賈迪姆（Camila Jardim）說：「氣候危機每年預計造成數兆美元的損失，而指望一般納稅人支付這些費用，超級有錢人卻逃稅，令人憤怒。」