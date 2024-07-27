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G20財長預期全球經濟軟著陸 警告戰爭構成風險

中央社／ 里約熱內盧26日綜合外電報導
巴西財政部長哈達德。路透
巴西財政部長哈達德。路透

20國集團（G20）財政首長今天表示，全球經濟可能邁向「軟著陸」，但警告戰爭與衝突升級可能危及這個前景，而更多的全球合作可讓經濟成長更穩健。

路透社報導，在巴西舉行兩天會議後，G20主要經濟體的財長與中央銀行行長在聯合公報中也承諾抵制貿易保護主義，並強調減少經濟不平等的必要性。

世界銀行（World Bank）上月預測，全球經濟將避免自2021年COVID-19疫情後大幅增長以來的第3度連續下滑，2024年經濟成長率維持在2.6%，與2023年持平，但警告總產出到2026年仍將維持在低於疫情前水準。

G20聯合公報提到：「儘管仍有諸多挑戰，全球經濟走向軟著陸的可能性提升，讓我們備受鼓舞。下行風險包括戰爭和衝突升級。」

外交官員們避免明確提到烏克蘭與加薩的衝突，努力迴避俄羅斯與西方大國之間的分歧，這樣的歧見導致今年2月的財長會議未能達成共識。

為了消弭分歧，巴西針對地緣政治議題草擬一份主席聲明，強調G20領袖將於11月解決這些議題。

巴西財政部長哈達德（Fernando Haddad）在記者會上說：「G20做出明智的決定，將地緣政治議題擺到應有位置，讓合作議程能往前推動。」

哈達德也樂見G20首度發布宣言呼籲合作對全球最富裕人群有效課稅，但那份單獨的聯合聲明掩蓋了關於推動議程的合適論壇的分歧。

G20公報提到，事實證明，全球許多地區的經濟活動已比預期更具韌性，但各國復甦步調不盡相同，加劇了經濟發散風險。

G20 巴西

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