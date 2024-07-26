美通膨降溫 Fed今年三度降息的押注小幅增加

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
上月PCE通膨降溫的數據出爐後，市場小幅提高押注Fed年底前將三度降息。 路透
上月PCE通膨降溫的數據出爐後，市場小幅提高押注Fed年底前將三度降息。 路透

美國聯準會（Fed）決策官員26日獲得新證據，證實抗通膨戰役取得進展，利率期貨交易員小幅提高Fed年底前將三度降息的押注。

路透報導，美國商務部數據顯示，6月個人消費支出（PCE）整體平減指數年增2.5%，比5月的2.6%滑落；這是Fed青睞的通膨指標。數據公布後，利率期貨交易員小幅加碼Fed年底前將降息三次的押注，預估12月時基準利率將降到4.63%。

Fed官員先前表示，在降息前，他們希望對通膨率持續朝2%回落充滿信心。儘管通膨距2%目標愈來愈近，但仍高於目標值，預計Fed下周將按兵不動。

High Frequency Economics首席美國經濟學家法魯奇認為，從Fed的角度出發，無論是通膨和勞動市場數據都出現進展，因此Fed可在下周的會議上敞開9月降息的大門。

Fed 美國 通膨

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