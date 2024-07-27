美國商務部經濟分析局（BEA）26日公布，6月個人消費支出（PCE）整體平減指數比5月小升0.1%，符合預估，比5月的0升幅略高；年升2.5%，符合預估，比5月的2.6%略低。

美國6月報告顯示PCE通膨僅溫和上升，儘管未再進一步下降，消費維持健康水準，顯示經濟「軟著陸」機率上揚，聯準會（Fed）9月降息機率相對較高。

扣除食物與能源價格的PCE核心平減指數，月升0.2%，符合預估，略高於5月的0.1%升幅；年升2.6%，比預估的2.5%升幅略高，與5月時的升幅相同。

另外，Fed重視的「超核心服務類」通膨率較為黏著，連續第二個月上升0.2%。

上月個人消費支出增加0.3%，符合預估，低於5月時的0.4%增幅（修正數）；實質個人支出月增0.2%，低於預估的0.3%，也低於5月時的0.4%（修正數）增幅。個人所得月增0.2%，實質可支配所得月增幅下降到0.1%；儲蓄率降到3.4%，是2022年12月來最低，兩者都對未來消費支出不利。

經濟學者指出，PCE數據顯示通膨壓力持續下降，且緊縮行動並未對經濟造成太大傷害。