亞幣何時翻身…等Fed降息

全球投資人引領期盼美聯準會（Fed）下半年啟動降息，但今年以來，美元仍是全球最強勢貨幣，主要亞幣包括日圓、台灣主要貿易對手國韓元、新台幣、人民幣與星元仍維持貶值態勢；匯銀主管分析，若Fed下半年啟動降息循環，將促使國際美元身價下跌、主要亞幣也有翻升機會。

匯銀主管表示，近期新台幣匯率貶破32.8元價位，為八年來新低，著眼Fed下半年可望調降利率，有美元需求的投資人可以再等等，不用在此時急著大舉加碼美元。

中央銀行統計顯示，今年以來美元指數累計上漲2.98%，主要非美貨幣歐元兌美元累計貶值1.96%，較主要亞幣「抗跌」。

央行資料指出，日圓匯率今年累計貶值8.12%，貶幅雖較過去明顯縮減，但仍是「最弱亞幣」；台灣主要貿易對手國貨幣韓元今年貶值7.09%，超前新台幣貶幅6.38%，韓國出口報價競爭力超前台灣。

至於人民幣與星元，今年以來累計貶值2.18%與1.84%，為主要亞幣裡相對強勢貨幣。

匯銀主管分析，Fed維持高利率一段較長時間，加上美股表現強勢成為「吸金利器」，導致非美貨幣全都欲振乏力；一旦Fed會調降利率，目前居高不下的美元指數將隨之修正，屆時包含新台幣在內的主要亞幣將有機會由貶翻升。

不過，Fed降息速度與幅度、全球股市強弱表現及美國總統大選結果等，仍是牽動主要亞幣走勢的關鍵變數。