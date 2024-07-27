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高雄三分之一前瞻花在滯洪池 工務人士：若多改建下水道 也許不會淹這麼慘

國際金融市場 回穩

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

歐美股市26日同步開高走高，道瓊早盤一度大漲逾500點，VIX恐慌指數下跌近6%，比特幣也漲逾3%；黃金和公債價格同步上漲，現貨金價上漲0.6%，10年期美債殖利率一度跌破4.2%，價格反向上漲。國際金融市場從前兩天的隆隆殺聲中回穩。

在本周最後一天，標普500和那斯達克綜合指數早盤至少上漲0.6%，費半和輝達更漲逾1%，收復本周部分失土。回顧本周三標普500最終收跌2.3%，為356個交易日以來首次跌幅超過2%，當日那斯達克收盤更跌3.6%，寫2022年10月以來最大單日跌幅，終止了400多個交易日無3%以上跌幅的紀錄。

這兩天公布的經濟數據，幾乎都指向美國經濟軟著陸希望大增，聯準會（Fed）降息機率隨之升高，帶動市場信心回穩。現在困擾投資人的問題是，拋售還會持續多久。Cetera投資長高曼認為，由於股市估值已高，其實市場之前普遍已預料到會有一波回檔，此輪回調甚至可以被視為對市場有利。

另外，根據LSEG的統計，美國投資人在截至24日的七天期間，仍持續將資金投入股票基金，無懼科技股的沉重賣壓，繼前一周淨投入217億美元資金後，再投入57億美元。

不過到秋季之前，市場仍面臨許多風險。許多重要財報將陸續出爐，但重中之重可能還是下周將召開的聯準會（Fed）利率政策會議。許多人希望Fed主席鮑爾能暗示9月將啟動降息。

美國經濟

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