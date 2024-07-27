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資金輪動 三類股躍新寵…全球股、匯、債市行情大幅波動

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
國際經濟走弱、美國政局發展和科技股財報表現，導致全球金融市場環境丕變。 （路透）
國際經濟走弱、美國政局發展和科技股財報表現，導致全球金融市場環境丕變。 （路透）

國際經濟走弱、美國政局發展和科技股財報表現，導致全球金融市場環境丕變，投資人紛紛捨棄一些今年來最熱門的交易，在人工智慧（AI）領域，市場轉而關注「間接」的熱潮受惠者，例如供應電力的公用事業股、再生能源類股、變壓器等能源基建設備類股，放置資料中心設施的不動產信託基金（REITs），以及用AI強化營運的企業等。

投資人忙著重新配置資金，導致全球股、匯、債市行情大幅波動，輝達、博通等晶片股遭拋售，拖累標普500與那斯達克綜合指數暴跌。

資金青睞AI熱潮受惠產業
資金青睞AI熱潮受惠產業

彭博資訊策略師指出，目前在科技與通訊類股之外，浮現一些AI相關的交易題材，例如公用事業業者、能源基建設備業者、REITs及能以AI提高營運的企業。

國際能源總署（IEA）預估，資料中心、AI及虛擬貨幣的用電量可能在2026年倍增到逾1,000兆瓩，相當於日本全國用電量，投資人關注世界各地的公用事業商，包括美國Dominion能源公司、馬來西亞的楊忠禮電力國際（YTL）及泰國Gulf能源開發公司等。

瑞銀中國大陸公用事業分析師廖啟華認為，2028年變壓器可能供應短缺，私人銀行J.Safra Sarasin投資長博茲契也指出，「能源基建將成為非常重大的主題」。

用電量增加增添汙染加劇的憂慮，再生能源類股受關注，太陽能、水利、風能及核電等業者都曾被認為是潛在受惠者；銅是電纜的關鍵原料，也用於生產幫助資料中心降溫的熱交換器，銅礦類股已走揚；放置運算設施、且接近電力供應業者與客戶的土地，也是資料中心的關鍵，專精於這塊領域的REITs包括Equinix與Digital Realty信託。

市場也聚焦以AI提高營運效率的受惠企業。摩根士丹利估算，這些導入AI企業的股價都因為生產力提高，今年來平均獲得27%的提振，工業是受益最大的產業之一，例如設計與製造大型商用卡車的Paccar；AI分析龐大而複雜資料組的能力，也將嘉惠醫療保健產業，特別是幫助加速開發藥品的業者，KeyBanc資本市場公司醫療保健科技分析師舒恩豪絲推薦小型生技類股，包括Recursion製藥公司和Schrodinger。

AI

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