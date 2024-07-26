中國電商平台強勢進軍韓國 潛藏資安風險

阿里巴巴旗下的全球速賣通（AliExpress）和Temu等中國電商平台大舉進軍韓國以來，陸續傳出假貨、檢出有害物質疑慮，仍快速躋身韓國民眾最常使用的電商平台，如今再因個資外洩遭重罰，令韓媒關注其中隱藏風險。

韓國個人情報保護委員會去年10月接受國政監察時，被要求確認韓國近期激增的海外直送服務相關個資侵害風險，便著手對全球速賣通及Temu展開調查，結果顯示全球速賣通在未明確取得同意情況下，將會員資訊轉移給18萬多間境外賣家，違反韓國個資保護法。

委員會說明，全球速賣通採取的經營方式是開放業者入駐平台，會員確定購買後，直接將配送地址等會員資訊交由業者自行寄送，問題在於全球速賣通平台上的賣家主要位於中國，也包含其他國家，但卻未將使用海外直送服務會使個資移轉至國外這點明確告知使用者，與賣家之間的契約也未明定保護顧客個資的責任。

委員會因此決定對全球速賣通母公司阿里巴巴重罰19.8億韓元（約新台幣4714萬元），要求全球速賣通完善防止個資在移轉向韓國境外時遭濫用的措施，並簡化刪除會員帳號的程序等。全球速賣通對此強調不曾在未經同意下將會員個資提供給第三方，但也表示會就委員會決議積極檢討。

除全球速賣通外，委員會仍在進行對Temu的調查，預計在完善資料後於下次全體會議中決議。

在此之前，全球速賣通與Temu等中國大型電商為搶攻韓國市場祭出的優惠攻勢遭到韓國當局調查，消費者相關單位也在短短一年內收到不少關於中國電商售後服務、權利侵害等投訴，但挾著低價、多樣且大量的商品攻勢，這些中國電商仍快速擄獲韓國消費者的心。

據韓國應用程式及零售分析業者Wiseapp統計，全球速賣通及Temu的使用人數雖在4、5月出現縮減，但6月再度恢復成長，是今年韓國使用人數增加幅度最大的兩個應用程式，全球速賣通每月平均增加371萬名使用者，Temu則增加354萬名，熱度不可小覷。

來自中國電商的低價搶攻，不僅快速壓縮韓國當地電商生存空間，隱藏的資安風險也引起媒體注意。韓媒YTN引述韓國外國語大學教授姜俊英報導，全球速賣通在韓國目前約有840萬名會員，Temu會員數也在不到一年內達到600萬左右，顯示至少有1400到1500萬名韓國消費者資訊暴露在風險之下。

姜俊英指出，全球速賣通除中國外，也與其他10個國家業者合作，表示韓國消費者的個資在海外遭到濫用的風險提高，除了國內法規強化，消費者也應提高資安意識。

韓國經營學會首席副會長、檀國大學經營學系教授鄭連勝（音譯）接受朝鮮日報訪問時也表示，一旦在中國電商平台上利用海外直送服務，會員個資、信用卡資訊及訂單內容等都會流向中國，需要更嚴密的管理措施因應。

他也警告，「平台就是一個生態系」，若中國電商平台在韓國成為主流，供貨商、消費者、物流、廣告、金流服務等相關業務也都會漸漸被中國業者蠶食鯨吞。