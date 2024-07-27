美企高層大舉拋售自家股 脫手持股速度十年來最快

研究發現，美國公司內部人士拋售持股的速度為至少十年來最快，反映他們對美國經濟衰退的憂慮加深，而美股標普500指數11大類股中，只有三類公司的展望尚未動搖這些公司派的信心。

密西根大學財務金融學退休教授賽亨（Nejat Seyhun）架設「內部人士信心」網站（InsiderSentiment.com），藉由觀測公司內部人士調整持股的行為，研判他們對公司前景的信心強弱。

內部人淨買入自家股票比率

賽亨的「內部人士指標」，也就是主管或董事淨買入股票的公司占所有公司的百分比，過去十年平均為26%，今年上半年稍低於此數；7月頭三周陡降到13.6%，是至少十年來最低。

而且，根據賽亨的分析，這波內部人士售股行為遍及市場各層面。他寫道：「內部人士對成長股和價值股、小型股和大型股、贏家股和輸家股，看法都一樣悲觀。」

究竟什麼原因導致美國公司內部人士如此悲觀？公司主管和董事很少公開評論自己的持股變動，對脫售持股尤其三緘其口，但據推測，他們很可能是憂慮美國經濟衰退山雨欲來。

賽亨寫道：「深陷衰退時，可以想見內部人士普遍脫售持股。最近一波內部人士售股發生於1月至4月，然後7月賣壓再起，看來像是一波不分青紅皂白、大舉賣股模式的開端。」

不過，儘管內部人士的悲觀氣氛，瀰漫著標普500指數11大類股，但有三類股的公司派顯得對前景較為樂觀：消費必需品公司、原物料公司，以及公用事業公司。

最近可見到這些公司的主管和董事大力買股，多半是小型公司，例如ASP Isotopes、Hormel Foods和York Water Company。

值得注意的是，賽亨在計算內部人士信心指數時，只聚焦於公司主管和公司董事，並未算進公司大股東的持股變化，因為他的研究發現，大股東買進或賣出股票的數量，遠比主管和董事來得大。

而且，大致而言，他們對公司展望如何，其實缺乏像主管和董事那種近水樓台的洞見，若把他們算入可能造成扭曲，掩蓋了主管和董事售股所釋出的寶貴訊號。