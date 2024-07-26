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多空拉鋸！美股道瓊早盤漲逾500點 台積電ADR漲逾2％又翻黑

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多空拉鋸！美股道瓊早盤漲逾500點 台積電ADR漲逾2％又翻黑

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美股本周起伏劇烈，26日早盤終見起色，三大指數齊揚。路透社
美股本周起伏劇烈，26日早盤終見起色，三大指數齊揚。路透社

美股本周起伏劇烈，26日早盤終見起色，三大指數齊揚，道瓊指數一度漲逾500點。最受美國聯準會（Fed）青睞的通膨數據個人消費支出（PCE）報告顯示，通膨僅小幅上升，符合預期，9月降息機率偏高。

道瓊工業指數26日早盤漲550點，或1.4%；標普500漲0.8%；那斯達克綜合指數漲0.5%；費城半導體一度漲逾2%。台積電ADR漲幅曾達到2.15%，但又翻黑，震盪劇烈；輝達一度漲逾2.5%。

根據FactSet數據，美債10年期殖利率下降5.8基點，報4.19%。

美國商務部26日公布，6月PCE整體平減指數比5月小升0.1%，比5月時的0升幅略高；年升2.5%，比5月時的2.6%升幅略低，皆符合預估。PCE核心平減指數月升0.2%，符合預期；核心PCE年升2.6%，比預估的2.5%升幅略高，但與5月升幅相同。

另外，3M公司第2季獲利優於預期，26日早盤飆漲14%。3M單日漲幅可望達到1972年以來最大。

OpenAI 25日發布名為SearchGPT的搜尋引擎原型。Google母公司Alphabet股價25日收盤下跌2.99%至169.16美元，跌幅遠大於那指的不到1%。

知名空頭萊夫特（Andrew Left）26日遭美國聯邦檢察官宣判觸犯詐欺罪，指其在2018至2023年間，透過自家平台操縱股市，非法獲利逾1,600萬美元。

標普500本周來下跌逾1%，那指本周已挫逾2%，道瓊因3M漲幅帶動，逆勢漲0.5%。

指數 美國 通膨

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