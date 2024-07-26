美6月通膨穩守低檔！聯準會9月降息機率高 美股期指維持漲勢
美國6月個人消費支出（PCE）報告顯示，通膨守穩低檔，未再進一步下降，聯準會（Fed）9月降息機率偏高，美股期指維持漲勢。
6月的各項主要數據如下：
PCE整體平減指數比5月小升0.1%，符合預估，比5月時的0升幅略高；年升2.5%，符合預估，比5月時的2.6%升幅略低。
PCE核心平減指數月升0.2%，符合預估，比5月時的0.1%升幅略高；年升2.6%，比預估的2.5%升幅略高，與5月時的升幅相同。
個人消費支出增加0.3%，符合預估，低於5月時的0.4%增幅（修正數）；實質個人支出月增0.2%，低於預估的0.3%，也低於5月的0.4%（修正數）增幅。
個人所得月增0.2%，低於預估及5月時的0.4%增幅，對未來消費支出不利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言