美6月通膨穩守低檔！聯準會9月降息機率高 美股期指維持漲勢

美國6月個人消費支出（PCE）報告顯示，通膨守穩低檔，未再進一步下降，聯準會（Fed）9月降息機率偏高，美股期指維持漲勢。

6月的各項主要數據如下：

PCE整體平減指數比5月小升0.1%，符合預估，比5月時的0升幅略高；年升2.5%，符合預估，比5月時的2.6%升幅略低。

PCE核心平減指數月升0.2%，符合預估，比5月時的0.1%升幅略高；年升2.6%，比預估的2.5%升幅略高，與5月時的升幅相同。

個人消費支出增加0.3%，符合預估，低於5月時的0.4%增幅（修正數）；實質個人支出月增0.2%，低於預估的0.3%，也低於5月的0.4%（修正數）增幅。

個人所得月增0.2%，低於預估及5月時的0.4%增幅，對未來消費支出不利。