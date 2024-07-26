快訊

凱米颱風釀災...最新傷亡數據曝 全台8死1失蹤866傷

第三屆500Young／10領域新銳「不拘一格」 領路人體現世代傳承最好典範

美6月通膨穩守低檔！聯準會9月降息機率高 美股期指維持漲勢

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國6月個人消費支出（PCE）報告顯示，通膨守穩低檔，未再進一步下降。示意圖／美聯社
美國6月個人消費支出（PCE）報告顯示，通膨守穩低檔，未再進一步下降。示意圖／美聯社

美國6月個人消費支出（PCE）報告顯示，通膨守穩低檔，未再進一步下降，聯準會Fed）9月降息機率偏高，美股期指維持漲勢。

6月的各項主要數據如下：

PCE整體平減指數比5月小升0.1%，符合預估，比5月時的0升幅略高；年升2.5%，符合預估，比5月時的2.6%升幅略低。

PCE核心平減指數月升0.2%，符合預估，比5月時的0.1%升幅略高；年升2.6%，比預估的2.5%升幅略高，與5月時的升幅相同。

個人消費支出增加0.3%，符合預估，低於5月時的0.4%增幅（修正數）；實質個人支出月增0.2%，低於預估的0.3%，也低於5月的0.4%（修正數）增幅。

個人所得月增0.2%，低於預估及5月時的0.4%增幅，對未來消費支出不利。

Fed 指數 美國 美股 聯準會 通膨

延伸閱讀

「川普投顧」回來了 下半年股債匯抗波動攻略

0056、00940、00919買點浮現…哪支ETF殖利率最高？拜登退選、川普勝選通膨再起？

「買預期、賣事實」 法人：全球股市可能持續動盪

美Q2經濟超強…降息更有底氣 聯準會9月出手可能性升高

相關新聞

「工潮」成晶片業新威脅 勞工怒喊：有政府補助為什麼不分我？

晶片業產出現新威脅！全球大手筆投資半導體製造，為晶片廠勞工要求改善待遇提供了底氣：三星電子在南韓的工廠有數千名工會成員正...

日本日立宣布退出家用空調市場 網嘆：日本壓縮機要絕版

日本電機大廠日立製作所（Hitachi）傳出將退出家用空調市場，旗下空調事業合資公司考慮賣給德國博世（Robert Bosch）。

美民主黨總統新候選人未確定 景順：市場波動會加劇

景順首席全球市場策略師Kristina Hooper表示，美國民主黨總統新候選人的重大不確定性可能要到8月民主黨全國代表...

日圓兩周來的瘋狂升勢能否持續 下周見真章

日圓兌美元匯率近兩周來升值約5%的「瘋狂升勢」，會不會來得快也去得急？結果將取決於日本銀行（央行）下周三的利率決策。

小摩推內部AI聊天機器人 號稱可做研究分析師的工作

摩根大通（小摩）已開始在內部推出運用生成式人工智慧（AI）技術的聊天機器人，並告知員工這項自家服務能做研究分析師的工作。

奧林匹克經濟學／巴黎奧運開幕 商機鳴槍

2024巴黎奧運於26日盛大開幕，本屆奧運除了破天荒在戶外舉行開幕式以外，還標榜要舉辦「最綠」、「最時尚」、「最守財務紀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。