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新加坡拚資料中心大國 尋求低碳供應商打造永續AI

中央社／ 新加坡26日專電

迎接AI浪潮，新加坡正尋求具能源效率設施的計畫，包括與低碳能源供應商建立合作方案。有業者推出浸沒式冷卻，透過直接晶片冷卻技術大幅降低能源消耗成本；也有業者建議，制定標準以明確測量能源效率有其重要性。

新加坡政府日前公布「綠色資料中心發展路線圖」（Green Data Centre Roadmap），計劃增加資料中心可用電量，同時尋求更有綠色概念的設備。

資料中心相當「吃電」，消耗大量能源的過程也導致更多溫室氣體排放。

為建造更環保的資料中心，新加坡政府正尋求具能源效率設施的計畫，包含最新冷卻解決方案和設備，以及與低碳能源供應商建立合作方案。

新加坡目標在短期內增加至少300千瓩（MW）的資料中心可用電量，並可能再增加200千瓩或更多綠能發電的可用電量。

新增的500千瓩將使新加坡全國資料中心可用電量增加約35%。

人工智慧繪圖處理器（AI GPU）雲端平台業者Sustainable Metal Cloud（SMC）執行長羅森斐德（TimRosenfield）25日邀請中央社及其他外媒參訪位於新加坡洛陽（Loyang）的資料中心廠區。

談及浸沒式冷卻（Immersion cooling）作法越來越受討論，羅森斐德表示，電力使用效率（PUE）越低，資料中心的運算及運作效率就越高。一般的資料中心每千瓩建造成本約為700萬美元至1000萬美元；但SMC的解決方案每千瓩建造成本僅約為350萬美元至400萬美元（約新台幣1億1483萬至1億3124萬元）。

他解釋，節省大量成本原因在於節省約50%的能源消耗。能達到永續目標，在電力價格昂貴的新加坡顯得重要。

除了具備減少碳排放能力，獲取綠能是另一項挑戰。亞洲新聞台（Channel News Asia）報導，資料中心供應商里瑞通（Digital Realty）亞太區營運副總裁柯瑞（Jon Curry）建議，新加坡資料中心的綠色轉型路線圖可更明確。

他指出，討論引進綠能並確保這些途徑的可行性，可使業者進一步了解新加坡政府的計畫，讓業者能在未來的任何投資採取下一步行動，制定必要的標準來明確測量能源效率有其重要性。

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