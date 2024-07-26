華爾街股票仍表現亮眼！投資人消化美國強勁經濟數據 亞股收盤漲多跌少

科技股日前湧現拋售潮後，投資人今天奮力買進，因為最新公布的數據顯示美國經濟依舊很穩健，這使他們感到振奮且降息預期心理沒有澆熄。受此影響，亞洲股市今天收盤漲多跌少。

法新社報導，儘管美國股市近來下挫，但華爾街仍有許多股票表現亮眼；例如，投資人拋售更多美股「科技七雄」（Magnificent Seven），並轉進較低價的小型股。

台北股市經歷連續2天颱風假之後重啟交易。在電動車商特斯拉（Tesla）和谷歌（Google）母公司Alphabet財報令人失望的衝擊下，台股開盤後一路跌深，包含台積電等晶片巨頭股價紛紛重挫，出現補跌行情。

數據顯示，美國第2季經濟成長步調跟第1季或市場預期相比都還快，這為市場提供了迫切需要的提振，同時減輕投資人對於美國經濟放緩速度稍微過快的疑慮。

不過，標準普爾500指數和那斯達克指數昨天均收低，輝達（NVIDIA）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）及臉書（Facebook）母公司Meta等科技巨頭都跌成一片。

目前市場轉向注意美國政府今天稍晚公布的個人消費支出物價指數（PCE），這個美國聯邦準備理事會（Fed）偏好的通膨指標，可能會為Fed採取降息提供更多空間。

在亞洲各地股市方面，香港、上海、雪梨、首爾、馬尼拉及雅加達股市都收漲，東京、新加坡和威靈頓股市收跌，台北股市則是重挫3.29%，在亞股中跌幅最深，主要是受到晶片製造商股價下挫拖累。

亞洲科技股昨天也面臨類似的拋售潮。目前有些人擔心，投資人大舉買進人工智慧（AI）概念股並推升該領域股價飆漲的勢頭，可能快要走到盡頭且進入拉回修正格局。