市場環境丕變掀資金輪動！關注「間接」熱潮受惠者 5大領域AI新寵出列

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
市場近來關注比較「間接」的AI熱潮受惠者。路透社
市場近來關注比較「間接」的AI熱潮受惠者。路透社

國際經濟走弱、美國政局發展、美國科技股財報正導致全球金融市場環境丕變，投資人紛紛捨棄一些今年來最熱門的交易，掀起類股輪動。在人工智慧（AI）領域，市場近來關注比較「間接」的熱潮受惠者，例如供應電力的公用事業股再生能源類股變壓器等能源基建設備類股、放置資料中心設施的不動產信託基金（REITs）、以及能以AI提高營運的企業等。

隨著美國消費支出疲軟、中國經濟放緩、企業財報令人失望，加深對經濟前景的疑慮，投資人趕忙重新配置資金，押注美國聯準會（Fed）將更快、更大幅地降息，同時懷疑科技業的人工智慧（AI）支出能否迅速獲得回報，美國民主黨總統參選人突然換帥，改由副總統賀錦麗披掛參選，促使投資人減碼押注前總統川普勝選的「川普交易」。

這些變動都導致全球股匯債市及大宗商品行情的大幅波動，輝達、博通等晶片業者股票遭拋售，拖累標普500指數與那斯達克綜合指數暴跌，投資人搶購短天期美國公債，日圓走揚，銅和其他工業金屬也在扭轉最近的漲勢，銅價跌破每噸9,000美元，鋁價一度觸及四個月低點。

投資人正轉進表現落後的小型股與防禦類股。彭博資訊策略師指出，從投機角度來看，目前在科技與通訊類股之外已浮現一些AI相關的交易題材，例如公用事業業者、能源基建設備業者、REITs及能以AI提高營運的企業。

國際能源總署（IEA）預估，資料中心、AI及虛擬貨幣的用電量可能在2026年倍增到逾1,000兆瓩，相當於日本全國用電量，使投資人關注世界各地的公用事業商，包括美國Dominion能源公司、馬來西亞的楊忠禮電力國際（YTL）及泰國Gulf能源開發公司等。

瑞銀中國大陸公用事業分析師廖啟華認為，2028年變壓器可能供應短缺，私人銀行J.Safra Sarasin投資長博茲契也指出，「能源基建將成為非常重大的主題」。

用電量增加也將增添汙染加劇的憂慮，引發各界關注再生能源類股，太陽能、水利、風能及核電等業者都曾被認為是潛在受惠者。由於銅是電纜的關鍵原料，也用於生產幫助資料中心降溫的熱交換器，銅礦類股已走揚。放置運算設施、且接近電力供應業者與客戶的土地，也是打造資料中心的關鍵，專精於這塊領域的REITs包括Equinix與Digital Realty信託。

市場也聚焦能以AI提高營運效率的受惠企業。摩根士丹利估算，這些「採用者」的股價都因為生產力提高，今年來平均獲得27%的提振，工業將是受益最大的產業之一，例如設計與製造大型商用卡車的Paccar。AI分析龐大而複雜資料組的能力，也將嘉惠醫療保健產業，特別是幫助加速開發藥品的業者，KeyBanc資本市場公司醫療保健科技分析師舒恩豪絲推薦小型生技類股，包括Recursion製藥公司和Schrodinger。

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