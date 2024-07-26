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台積電：德國設廠按計畫進行 美亞利桑那廠進展順利

中央社／ 台北26日電
台積電。路透資料照
台積電。路透資料照

德國之聲報導，台積電在德國德勒斯登（Dresden）的半導體晶圓廠，將在幾個星期內動工建設，預計今年秋天開工。對此台積電今天下午回覆記者詢問表示，德國設廠按照計畫進行，美國亞利桑那廠進展也很順利。

按照規劃，台積電德國德勒斯登廠預計今年第4季開始興建，2027年量產。

德國之聲（DW）26日報導，在德國投資數以億計的晶片新工廠，紛紛患上拖延症，其中英特爾（Intel）和Wolfspeed要求德國政府再增加補貼，只有台積電德勒斯登新工廠，最快將在幾個星期內動工建設，即將在今年秋天開工。

台積電下午回覆記者詢問指出，德國設廠按照計畫進行，此外美國亞利桑那新廠進展也很順利。

台積電董事長魏哲家日前在法人說明會回答地緣政治風險議題時表示，台積電會持續擴張海外晶圓廠，在美國亞利桑那州日本熊本建廠，未來也會在歐洲建廠，策略維持不變。

按照規劃，台積電日本熊本廠即將於今年第4季量產，第2座廠預計2027年量產，提供40奈米及6奈米製程技術；美國亞利桑那州廠將於2025年上半年量產4奈米製程，第2座廠規劃2028年量產提供2和3奈米製程，台積電並規劃設第3座廠；德國德勒斯登廠預計今年第4季開始興建，2027年量產。

台積電在2023年8月宣布，在德國與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）和恩智浦（NXP）合資設廠，共同投資位於德國德勒斯登的歐洲半導體製造公司（ESMC），提供車用先進半導體製造服務。ESMC總投資金額超過100億歐元（約新台幣3530億元）。

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