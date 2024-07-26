埃克森美孚簽第4項CCS計畫 為夥伴年減一半碳排
石油大廠埃克森美孚公司（Exxon Mobil Corp.）今天表示，他們與氨生廠商CF工業（CF Industries）簽署碳捕集與封存（CCS）協議，預計幫CF工業的設備年減一半碳排。
路透社報導，碳捕集是將工業活動產生的二氧化碳儲存於地下的工序。包含雪佛龍（Chevron）、西方石油（Occidental Petroleum）和達羅斯能源（TalosEnergy）在內各家石油公司均對這種技術趨之若鶩。
根據雙方協議，埃克森美孚每年將運輸並儲存多達50萬公噸捕集自CF工業於密西西比州雅柔市（YazooCity）產出的二氧化碳。這些二氧化碳是CF工業生產供製造農業肥料所需的氮氣產品而排放。
埃克森美孚在一份聲明表示，這項計畫將使CF工業相關設施的碳排減少高達約50%，預計2028年啟動。
這份協議是埃克森美孚的第4個CCS計畫、CF工業的第2個。CF工業去年已先與Nucor鋼鐵公司簽署第一個CCS；埃克森美孚則於今年3月與殼牌石油（Shell）共同宣布，將合作於新加坡發展跨境CCS計畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言