埃克森美孚簽第4項CCS計畫 為夥伴年減一半碳排

石油大廠埃克森美孚公司（Exxon Mobil Corp.）今天表示，他們與氨生廠商CF工業（CF Industries）簽署碳捕集與封存（CCS）協議，預計幫CF工業的設備年減一半碳排。

路透社報導，碳捕集是將工業活動產生的二氧化碳儲存於地下的工序。包含雪佛龍（Chevron）、西方石油（Occidental Petroleum）和達羅斯能源（TalosEnergy）在內各家石油公司均對這種技術趨之若鶩。

根據雙方協議，埃克森美孚每年將運輸並儲存多達50萬公噸捕集自CF工業於密西西比州雅柔市（YazooCity）產出的二氧化碳。這些二氧化碳是CF工業生產供製造農業肥料所需的氮氣產品而排放。

埃克森美孚在一份聲明表示，這項計畫將使CF工業相關設施的碳排減少高達約50%，預計2028年啟動。

這份協議是埃克森美孚的第4個CCS計畫、CF工業的第2個。CF工業去年已先與Nucor鋼鐵公司簽署第一個CCS；埃克森美孚則於今年3月與殼牌石油（Shell）共同宣布，將合作於新加坡發展跨境CCS計畫。