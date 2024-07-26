G20財長會議 美財長：反對課徵全球超級富豪稅提議

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天表示，美國認為沒必要就徵收超級富豪稅進行國際協議談判。葉倫這番話凸顯了各國對徵收超級富豪稅的立場分歧。

巴西今年擔任20國集團（G20）輪值主席國，財長會議在首都里約熱內盧（Rio de Janeiro）舉行，左翼總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）將超級富豪稅列為首要優先任務。G20由世界主要經濟體、歐洲聯盟（EU）和非洲聯盟（African Union）成員國共同組成。

在各國財長晚間開會討論此議題之前，葉倫在里約熱內盧舉行的記者會中表示：「稅收政策很難進行全球性協調。」

葉倫說：「就此（超級富豪稅）尋求全球性協議，我們認為沒有必要，也不認為這是值得嘗試的。我們認為，所有國家都應確保自己國家的稅制公平且採取累進稅制。」

葉倫表示，華府「強烈支持累進稅制，並要確保非常富有的高收入個人應繳納公平的份額」。

她強調由美國總統拜登提出的政策，諸如億萬富豪稅，她稱這是「一項非常有價值的計畫」。

葉倫說：「對大多數國家來說，採取這種累進稅制方法是有意義的。」

巴西尋求達成全球性協議，要向超級富豪課稅，這個構想獲得法國、西班牙、南非、哥倫比亞和非洲聯盟的支持。

對此，美國不是唯一持懷疑態度的國家。在G20會議前夕，德國財政部表示，他們認為對全球億萬富豪實施最低稅負制是「不著邊際」的想法。