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「工潮」成晶片業新威脅 勞工怒喊：有政府補助為什麼不分我？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
南韓三星電子的器興廠員工發動無限期罷工爭取更好的待遇。歐新社
南韓三星電子的器興廠員工發動無限期罷工爭取更好的待遇。歐新社

晶片業產出現新威脅！全球大手筆投資半導體製造，為晶片廠勞工要求改善待遇提供了底氣：三星電子在南韓的工廠有數千名工會成員正進行無限期罷工，爭取更高的薪資與更好的福利，而該公司在美國投資的新廠也有員工試圖組織工會，將來也可能上演工潮。

三星表示，罷工目前還沒影響到南韓三座晶片廠的生產。勞資雙方周二舉行的第一輪談判未能達成協議，但希望儘快解決歧見。

晶片廠日以繼夜運作，雖然號稱自動化程度高，但根據三星的維護工程師，如果沒有他們在場檢測設備和更換零件，晶片製程出錯的機會太多了。另有工程師抱怨，管理階層毫不看重工人的貢獻。

全球大多數的半導體中心，包括美國、南韓和台灣，過去幾十年都沒有工會，但這種情況已經開始改變。

三星工會代表三星125,000名南韓員工的四分之一左右，7月8日啟動的罷工大約有6,500名會員參加。此前，工會6月曾罷工過一天，那次是三星有史以來的首場罷工。外傳三星工會要求資方將勞工基本薪資平均調高3.5%、多給一天假，並制定更好的獎金計畫。

在美國，類比IC供應商亞德諾半導體（Analog Devices）的俄勒岡州廠裡也有十多名員工集會，要求資方提供更安全的工作環境，將最低時薪調高到27美元。他們提到，這家工廠獲州政府支持，也可能根據晶片法申請到聯邦政府的補助。

美國通訊工人工會（CWA）一直致力於為英特爾在內美國大型晶片公司的工人組織工會。該工會5月與美光科技（Micron Technology）展開談判，想為在紐約和愛達荷州的新廠，爭取到有利於組織工會的條件。

半導體產業的重要性與日俱增，各國想方設法引進巨額投資，但勞資對於獎金和資源該如何分配勢必有歧見，後續是否演變成罷工、威脅到產值，則是雙方都必須衡量的問題。

三星 半導體 罷工 美國

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