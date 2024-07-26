聽新聞
test
0:00 / 0:00
日本日立宣布退出家用空調市場 網嘆：日本壓縮機要絕版
日本電機大廠日立製作所（Hitachi）傳出將退出家用空調市場，旗下空調事業合資公司考慮賣給德國博世（Robert Bosch）。
據日本《彭博社》報導，日立將退出家用空調的生產，未來改為專攻商用空調市場。日立子公司JCHAC是和美國電機大廠Johnson Controls International（JCI）設立的合資公司「Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning（JCHAC）」，在家用空調市場上，面臨大金工業、松下、三菱電機等眾多對手，2023年日立日本家用冷氣機的出貨總金額雖達到7,823億日圓（約新台幣1645.5億元），但出貨量已連續3年下滑，在這樣的激烈競爭和銷售狀況不如預期下，決定將更多資源投入到具有更高成長潛力、高利潤的業務上，因此考慮賣給德國博世，不過日立雖退出家用空調市場，仍將持續進行使用於資料中心等用途的商用空調領域。
消息一出，網友紛紛留言「台灣人裝冷氣首選的品牌之一，現在也要退出家用市場了」、「日本壓縮機要更少了」、「日本壓縮機絕版」、「相當稀少，準備絕種」、「台灣日立冷氣之前都要等欸，沒現貨，不是應該賣很好」、「台灣日立冷氣早就跟日立不同公司了」。也有人討論其他替代品牌「LG低調好用，只是外觀沒很好看」、「不如支持國產的冰點」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言