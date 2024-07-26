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日本日立宣布退出家用空調市場 網嘆：日本壓縮機要絕版

聯合新聞網／ 綜合報導
日立傳出將退出家用空調市場。冷氣示意圖／Ingimage
日立傳出將退出家用空調市場。冷氣示意圖／Ingimage

日本電機大廠日立製作所（Hitachi）傳出將退出家用空調市場，旗下空調事業合資公司考慮賣給德國博世（Robert Bosch）。

日本《彭博社》報導，日立將退出家用空調的生產，未來改為專攻商用空調市場。日立子公司JCHAC是和美國電機大廠Johnson Controls International（JCI）設立的合資公司「Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning（JCHAC）」，在家用空調市場上，面臨大金工業、松下、三菱電機等眾多對手，2023年日立日本家用冷氣機的出貨總金額雖達到7,823億日圓（約新台幣1645.5億元），但出貨量已連續3年下滑，在這樣的激烈競爭和銷售狀況不如預期下，決定將更多資源投入到具有更高成長潛力、高利潤的業務上，因此考慮賣給德國博世，不過日立雖退出家用空調市場，仍將持續進行使用於資料中心等用途的商用空調領域。

消息一出，網友紛紛留言「台灣人裝冷氣首選的品牌之一，現在也要退出家用市場了」、「日本壓縮機要更少了」、「日本壓縮機絕版」、「相當稀少，準備絕種」、「台灣日立冷氣之前都要等欸，沒現貨，不是應該賣很好」、「台灣日立冷氣早就跟日立不同公司了」。也有人討論其他替代品牌「LG低調好用，只是外觀沒很好看」、「不如支持國產的冰點」。

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