日圓兩周來的瘋狂升勢能否持續 下周見真章

日圓兌美元匯率近兩周來升值約5%的「瘋狂升勢」，會不會來得快也去得急？結果將取決於日本銀行（央行）下周三的利率決策。

日圓兌美元7月11日開始急升，至今已升值約5%。日銀疑似進場干預，強化日圓升勢。日圓兌美元匯率26日盤中小升0.15%，報153.71日圓兌1美元。

但彭博資訊報導，部分投資人警告，日圓這波漲勢的根基薄弱，例如美國25日公布上季經濟強勁成長，日圓馬上就回吐漲幅。

利率市場預期，日銀31日決議升息15個基點的機率只有38%。彭博訪調的日銀觀察家中，更只有30%的人預測日銀下周將升息。

這使日圓多頭走勢脆弱，尤其是如果日銀決策又令市場失望，未能大減購債規模，或美國聯準會（Fed）31日稍後公布的決策降低市場的9月降息預期。

從事日圓交易長達25年、ATFX全球市場公司的Nick Twidale說，「這是日圓的瘋狂升勢」，「日銀可能令人掃興，沒能發揮緊縮政策的角色」。他認為，若日銀的行動不如市場預期，壓低日圓的套利交易「可能報復性回歸」。

從貝萊德（BlackRock）到央行前官員都紛紛預測，日銀可能維持利率不變更久，因為日本經濟數據憂喜參半。例如，日本7月服務業採購經理人指數（PMI）反彈，製造業景氣卻萎縮。消費者開支減弱，也增添日銀升息前景的複雜度。

日本總務省今（26）日公布7月東京核心消費者物價指數（CPI），年升2.2%，是連續第三個月加速攀升。這個被視為日本全國通膨趨勢的領先指標，維持日銀下周升息的可能性。