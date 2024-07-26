小摩推內部AI聊天機器人 號稱可做研究分析師的工作

摩根大通（小摩）已開始在內部推出運用生成式人工智慧（AI）技術的聊天機器人，並告知員工這項自家服務能做研究分析師的工作。

英國金融時報（FT）報導，小摩已開放旗下的資產與財富部門員工，能夠使用該銀行稱為「LLM套裝」的大型語言模型（LLM），主管也告知下屬，LLM套裝能幫助寫作、產生構想及摘要文件。

FT引述小摩的內部備忘錄指出：「把LLM套裝想成一位能針對某個議題，提供資訊、解決方案及建議的研究分析師。」這項備忘錄獲得小摩資產管與財富管理事業主管埃鐸絲（Mary Erdoes）、數據與分析長海岑瑞瑟（Teresa Heitsenrether）以及資產與財富管理部門資訊長烏爾修利（Mike Urciuoli）的署名。

小摩的備忘錄形容這款產品為「類ChatGPT產品」，用於提振「一般目的的生產力」，補強其處理敏感金融資訊的「Connect Coach」與「SpectrumGPT」等其他應用程式（App）。

FT引述知情人士指出，小摩今年稍早已提供LLM套裝工具給少數員工使用，現在約5,000名名員工（約占整體員工的15%）都能使用，對LLM使用規模為華爾街數一數二大，尤其是自家開發的模型。小摩並未揭露聘僱的研究分析師人數。

目前還不清楚小摩的LLM套裝，是否也已出現其他AI模型「一本正經地胡說八道」、或陳述不正確的想法等問題。小摩開發自家LLM模型，是因為禁止員工在工作用途使用任何消費者AI聊天機器人，例如Anthropic的Claude,、OpenAI的GPT或Google的Gemini。