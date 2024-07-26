CrowdStrike：逾97%安全軟體感應器恢復上線
資訊安全公司CrowdStrike上週軟體更新出錯，引發全球微軟Windows作業系統大當機。CrowdStrike執行長庫茲今天說，超過97%的Windows感應器已恢復上線。
路透社報導，庫茲（George Kurtz）在社群平台「領英」（LinkedIn）發文表示：「由於自動修復技術的發展，加上我們調動所有資源來支援客戶，強化了我們的復原工作。」
CrowdStrike的「獵鷹」（Falcon）平台感應器是一種安全代理程式，可安裝在筆記型電腦和桌上型電腦等設備上，保護這些設備不受威脅。但此次當機原因就在於「獵鷹」平台更新出問題，導致使用Windows作業系統的電腦崩潰，出現「藍白當機畫面」（BlueScreen of Death）。
微軟（Microsoft）20日表示，全球約有850萬台Windows設備在此次故障中受到影響，導致航班停飛、廣電公司被迫停播，以及客戶無法獲得醫療保健或銀行等服務。
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