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G20財長會公報草案提及「億萬富豪稅」 留待以後討論

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
G20）財金首長在公報草案承諾，將攜手確保對超級富豪有效課稅。歐新社
G20）財金首長在公報草案承諾，將攜手確保對超級富豪有效課稅。歐新社

20國集團（G20）財金首長在公報草案承諾，將攜手確保對超級富豪有效課稅，但將在未來的會議繼續討論這項計畫，凸顯各國在兼顧加強合作打擊避稅與國家主權的平衡之際，實際執行的難度極高。

G20財金首長會公報將於26日發布，彭博資訊和路透引述公報草案指出，各國將「在完全尊重國家主權下，持續攜手合作確保超高淨值個人被有效課稅」，「合作可能涉及交流最佳做法、鼓勵討論稅務員則、以及調整反避稅機制，包括處理可能有害的徵稅做法」。

「億萬富豪稅」是G20輪值主席國巴西推動的優先議程，希望對財富超過10億美元者，課徵2%的稅，估計每年能從3,000人籌得多達2,500億美元的稅收，將針對世界上最富有的個人，例如特斯拉執行長馬斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）及法國精品大亨阿諾特（Bernard Arnault）等人。

G20公報草案的最初版本並未具體指涉到億萬富豪稅，但巴西推動在更新版加入上述措辭，最終措辭仍待各國官員討論。

G20與七大工業國集團（G7）對億萬富豪稅這個構想的立場分歧，法國和南非等國支持，美國和其他國家則反對，各國財長也呼籲對稅務與不公平議題展開研究，這可能費時多年完成。

G20其他成員也指出可能難以執行類似協議。歐盟執委會經濟執委簡提洛尼（Paolo Gentiloni）說，「我們都知道我們正在啟動一個非常、非常具挑戰性的過程」，「第一步將是推動不同國家之間的資訊交流，這將是未來幾個月和幾年要討論的問題」。

美國財長葉倫雖讚揚公報的討論精神，但對新的全球稅務政策持謹慎態度，「稅務政策非常難全球協調，我們認為沒必要、也不想試圖對此談判一項全球協議。我們認為，所有國家都應確保其稅務制度的公平和累進」。

G20 美國 馬斯克

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