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美中關係緊張 美國數州逐步從中國企業撤資

中央社／ 密蘇里州傑佛遜市25日綜合外電報導

美國密蘇里州財政廳長馬勒克曾推動該州主要的退休基金從中國公司撤資，成為美國率先這樣做的州之一。他目前參與選舉，正大力宣揚自中國撤資的政策。

美聯社報導，共和黨籍的馬勒克（Vivek Malek）在8月6日黨內初選中將爭取連任，他的挑戰者也譴責與中國的金融聯繫。

密蘇里州財政廳長競選主張凸顯反中新面貌，今年許多參選人將中國視為美國頭號威脅。印第安納州和佛羅里達州也限制公共退休基金投資某些中國企業。類似的立法雖然在亞利桑那州被否決，但是卻在伊利諾州和奧克拉荷馬州被提出。

中國是僅次於美國的全球第2大經濟體。

根據創投家金恩（Andrew King）帶領的非營利組織未來聯盟（Future Union）分析，2018年至2022年期間，美國公共退休金和大學捐贈基金在中國投資約1460億美元。這份報告指出，美國逾4/5的州至少有1個公共退休金投資中國和香港。

金恩表示，此時繼續進行這樣的投資應該感到羞恥。他指稱中國運用美國企業的智慧財產製造類似產品，再壓低市場價格。

不過一些投資官員和經濟學家擔心，美國部分州政府出台的零碎撤資政策，將會影響美國退休人員的投資報酬。

德州理工大學（Texas Tech University）經濟學教授鮑爾（Ben Powell）說：「這些政策大多不明智，會讓美國公民財富縮水。」

美國公共退休計畫管理人協會（National Associationof State Retirement Administrators）反對州政府強制撤資，認為這樣的命令只能由聯邦政府依美國安全或人道主義利益針對特定公司下達。

美國財政部最近提議，禁止美國投資人投資中國可能具有軍事用途的人工智慧（AI）系統，像是武器的瞄準系統。今年5月，美國總統拜登阻擋1家中國支持的加密貨幣挖礦公司買下懷俄明州核子飛彈基地附近的土地，稱有「國安風險」。

印第安納州去年率先頒布法律，要求該州的公共退休金逐步自某些中國企業撤資。截至2023年3月31日，這個公共退休金投資中國實體約12億美元，其中4.86億美元受制於撤資要求。1年後，這個公共基金在中國投資曝險降至3.14億美元，僅有70萬美元受制於撤資要求。

今年稍早佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis）簽署法律，要求監督退休制度的州委員會在9月1日前提出計畫，從中資公司撤資。這個委員會已於2022年3月宣布停止對中國進行新投資。截至今年5月，佛州投資中國實體金額仍有約2.77億美元，包括銀行、能源企業和酒類公司。

今年4月，亞利桑那州州長霍布斯（Katie Hobbs）否決1項法案，法案要求從聯邦政府認定為敵對國家的企業撤資。這份名單包括中國、古巴、伊朗、北韓、俄羅斯和委內瑞拉。

美國公民 退休金

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