Google AI模型Gemini更新 訊息對話支援繁體中文

為防範人工智慧（AI）新創公司OpenAI等對手進逼，Google加速AI模型進展，今天宣布推出AI模型Gemini多項更新，免費版Gemini現在開始由1.5 Flash模型支援，提供更快速的回應。

Google將在符合條件的Android裝置上，支援Google訊息直接與Gemini對話的功能，也將在台灣支援繁體中文。

Gemini工程副總裁蘇巴曼亞（Amar Subramanya）在官方部落格發表文章說，使用者將可以感受到Gemini1.5 Flash在各方面的提升，特別是在推理和圖像理解方面。Google也將Gemini的上下文視窗大幅擴增為32K個詞元，讓使用者能和Gemini進行更深入的對話，提出更複雜的問題。

蘇巴曼亞指出，Gemini即將新增檔案上傳的功能，可以透過Google Drive雲端硬碟或直接從裝置上傳檔案，例如上傳經濟學講義，讓Gemini生成練習題。

蘇巴曼亞表示，Google發現使用者喜歡把Gemini當作研究夥伴，現在Gemini在回應事實查核類的提問時，會顯示相關內容的連結，持續努力降低「幻覺」。

今年稍早Google在特定Android裝置的Google訊息中，推出直接與Gemini對話的功能。即日起，Google將逐步在歐洲經濟區（EEA）、英國和瑞士推出這項功能，並新增法語、波蘭語和西班牙語等多種語言，包括在台灣也能透過繁體中文使用。

只要在Google訊息中點選「開始聊天」按鈕，並選擇Gemini即可使用，不需離開Google訊息應用程式。

此外，從下週起，Google將把Gemini開放給全球青少年使用，支援超過40種語言，包括繁體中文。只要符合管理個人Google帳戶的最低年齡要求，青少年就能使用Gemini來更深入了解學校科目、準備大學入學考試。