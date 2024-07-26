快訊

買咖啡、茶飲中千萬！全家5～6月統一發票大獎出爐 中獎店家一次看

情勒式食農政策 拉小學生「班班喝鮮奶」扮救世主？

巴黎奧運史上第一次遊河開幕 戴資穎、孫振掌旗率中華隊21選手登場

Google AI模型Gemini更新 訊息對話支援繁體中文

中央社／ 台北26日電

為防範人工智慧（AI）新創公司OpenAI等對手進逼，Google加速AI模型進展，今天宣布推出AI模型Gemini多項更新，免費版Gemini現在開始由1.5 Flash模型支援，提供更快速的回應。

Google將在符合條件的Android裝置上，支援Google訊息直接與Gemini對話的功能，也將在台灣支援繁體中文

Gemini工程副總裁蘇巴曼亞（Amar Subramanya）在官方部落格發表文章說，使用者將可以感受到Gemini1.5 Flash在各方面的提升，特別是在推理和圖像理解方面。Google也將Gemini的上下文視窗大幅擴增為32K個詞元，讓使用者能和Gemini進行更深入的對話，提出更複雜的問題。

蘇巴曼亞指出，Gemini即將新增檔案上傳的功能，可以透過Google Drive雲端硬碟或直接從裝置上傳檔案，例如上傳經濟學講義，讓Gemini生成練習題。

蘇巴曼亞表示，Google發現使用者喜歡把Gemini當作研究夥伴，現在Gemini在回應事實查核類的提問時，會顯示相關內容的連結，持續努力降低「幻覺」。

今年稍早Google在特定Android裝置的Google訊息中，推出直接與Gemini對話的功能。即日起，Google將逐步在歐洲經濟區（EEA）、英國和瑞士推出這項功能，並新增法語、波蘭語和西班牙語等多種語言，包括在台灣也能透過繁體中文使用。

只要在Google訊息中點選「開始聊天」按鈕，並選擇Gemini即可使用，不需離開Google訊息應用程式。

此外，從下週起，Google將把Gemini開放給全球青少年使用，支援超過40種語言，包括繁體中文。只要符合管理個人Google帳戶的最低年齡要求，青少年就能使用Gemini來更深入了解學校科目、準備大學入學考試。

Gemini 中文 使用者

延伸閱讀

不只打詐還要打假 黃彥男：將成立假訊息委員會機制

OpenAI測試搜尋引擎SearchGPT 挑戰Google

破千則4.4顆星在地小吃！宜蘭礁溪「炭烤香腸」搭配秘製辣椒醬更對味

Google推AI氣象預報模型

相關新聞

全球速賣通洩露韓用戶個資 遭罰19.8億韓元

韓聯社25日報導，韓國個人資料保護委員會25日表示，在24日召開的全體會議上決定對阿里巴巴旗下的跨境電商平台「全球速賣通...

奧林匹克經濟學／巴黎奧運開幕 商機鳴槍

2024巴黎奧運於26日盛大開幕，本屆奧運除了破天荒在戶外舉行開幕式以外，還標榜要舉辦「最綠」、「最時尚」、「最守財務紀...

緊抓最富裕客群 愛馬仕上季銷售逆勢增長 儘管大陸市場表現疲軟

儘管全球對奢侈品的需求放緩，但柏金包製造商愛馬仕（Hermès）第2季銷售大幅成長，因為它牢牢抓住了最富裕客群，比起同行...

調查：全球近三成電動車早期採用者 想換回燃油車

顧問公司麥肯錫（McKinsey）最近對全球消費者所做的調查發現，最早期就買電動車的車主，有接近30%的人有意再度改開內...

現在能低接NVIDIA等晶片股了嗎？這位分析師警告還沒 當心變接刀

美國晶片類股賣壓難止，費城半導體指數25日收盤重挫2%，連續第三個交易日跌逾1%，引發部分投資人揣測低接時機是否已到，但...

鴻海傳評估在印組裝蘋果iPad 順利的話有可能明年下半年開始

印度媒體《經濟時報》報導，根據多位知情人士，鴻海正評估是否開始在印度泰米爾納德邦Sriperumbudur廠組裝蘋果公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。