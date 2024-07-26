現在能低接NVIDIA等晶片股了嗎？這位分析師警告還沒 當心變接刀

美國晶片類股賣壓難止，費城半導體指數25日收盤重挫2%，連續第三個交易日跌逾1%，引發部分投資人揣測低接時機是否已到，但瑞穗分析師警告，時機可能還沒成熟。

儘管美國晶片設備製造商科磊（KLA）上季獲利與營收、以及本季獲利預測都優於分析師預估，仍未能扭轉整體晶片股頹勢，輝達（NVIDIA）股價25日收盤大跌1.7%，超微重挫4.4%，美光（Micron）也跌2.6%。

瑞穗交易平台分析師克萊恩（Jordan Klein）25日指出，「現在要低接晶片類股感覺還太早了」，市場上仍有許多游資，他認為這些資金將繼續結束操作晶片股的動能交易。

克萊恩點出台積電上周公布的第2季財報很「美妙」，但股價卻持續下跌，「就是在告訴你不管最近的財報或財測有多棒，更廣泛的結清（或平倉）交易將壓低所有股票」的股價。

他建議，投資人能等到更多科技大咖財報出爐後再認真考慮逢低承接，包括亞馬遜、微軟、臉書母公司Meta及科林研發（Lam Research）等，微軟、亞馬遜或Meta「的任何訊息都可能不會被視為大利多」，「我認為，我們必須先等半導體類股的結清賣壓出籠後，再感到興奮」。

微軟預定31日美股盤後公布上季財報，Meta和科林研發將在8月1日美股盤後出爐，亞馬遜則是8月2日美股盤後。

一些分析師依然看多半導體族群，認為最近的賣壓只是人工智慧（AI）成長之路的小顛簸。

Susquehanna金融集團分析師羅蘭（Christopher Rolland）25日重申看好超微，股價目標價為200美元，比目前股價138.32美元高出44.6%。

他預期，超微預定30日公布的第2季財報將大致符合市場預估，但有望再度提高對MI300晶片的營收預估，只是超微中央處理器（CPU）的風險升高。超微運算與顯示卡事業部資深副總裁暨總經理胡恩（Jack Huynh）24日宣布，新款Ryzen 9000系列桌機處理器將延後一到兩周，到8月初再推出，因初期出貨量「未達到」其品質預期。Ryzen 7 9700與Ryzen 5 9600X處理器將在8月8日上市，Ryzen 9 9950X和Ryzen 9 9900X處理器將在8月15日開賣。

也有分析師認為，更廣泛的科技股將快速反彈。Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives）25日認為，現在是AI支出浪潮的起點、而非終點，預期企業、公用事業商及政府未來幾年的AI資本支出將共超過1兆美元，掀起一場「AI革命」，Google母公司字母（Alphabet）正在加速AI周期的支出，預料其他科技巨擘也將在未來幾周的財報會議發表類似言論。