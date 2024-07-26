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鴻海傳評估在印組裝蘋果iPad 順利的話有可能明年下半年開始

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
印度媒體報導鴻海正評估在印度組裝蘋果平板電腦iPad。路透
印度媒體報導鴻海正評估在印度組裝蘋果平板電腦iPad。路透

印度媒體《經濟時報》報導，根據多位知情人士，鴻海正評估是否開始在印度泰米爾納德邦Sriperumbudur廠組裝蘋果公司的平板電腦iPad，計畫若付諸實行，將大幅擴張其目前專注製造iPhones的供應鏈業務。

鴻海和其他全球外包商在印度的工廠只裝配蘋果智慧手機，但知情人士透露，鴻海正認真考慮要在泰米爾納德邦的廠房組裝iPad，「也已經與政府就此進行過幾輪討論」，「目前為止，他們的經驗非常好。未來幾年的產能將增加一倍，包括 iPhone、iPad 和其他產品」。

據了解，生產iPad所需的組裝能力與智慧手機相似，不像筆電需要複雜許多的生產設施，所以在印度組裝不會有太多麻煩。

根據市場研究公司Canalys的分析師Ashweej Aithal，印度最近的預算案將零組件基本關稅由20%降到15%。可望加速國內製造計畫。

他說，以印度國內市場為目標也是鴻海的考量之一。鴻海肯定能從印度的「IT硬體生產掛鉤獎勵計畫2.0」受惠。如果所有條件都順利配合，鴻海「很可能在明年下半年開始裝配iPad」。

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