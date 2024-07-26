全球速賣通洩露韓用戶個資 遭罰19.8億韓元

韓聯社25日報導，韓國個人資料保護委員會25日表示，在24日召開的全體會議上決定對阿里巴巴旗下的跨境電商平台「全球速賣通」（AliExpress）處以約19.8億韓元的罰款。這是境外電商首次因違反韓國《個人資料保護法》相關規定而被罰款。

報導指出，去年10月舉行的韓會國會國政檢查會提出個人資料外洩問題，由此個人資料保護委員會開始對中國大陸跨境電商全球速賣通和Temu進行相關調查。經查發現，全球速賣通向境外銷售商提供韓國用戶個人資料，共有超過18萬家銷售商獲取韓國用戶的資料。這些銷售商主要為入駐全球速賣通的中國銷售商，也有部分是其他國家的銷售商。

韓國《個人資料保護法》規定，銷售合約應明確告知並徵得資料主體同意，確保其充分瞭解個人資料向海外轉移的實際情況，並承諾安全處理個人資料以及採取相關措施解決和調處侵害個人信息的糾紛。但全球速賣通未向用戶告知獲取其個人資料的商家聯絡方式等法定事項，銷售合約中也未明示與個人資料保護的相關措施。

對此，全球速賣通表示，今後仍將積極聽取個人資料保護委員會的意見，全力為用戶提供最優質的服務。

對於與全球速賣通一道接受調查的Temu，韓國個人資料保護委員會委員長高鶴洙於七月初完成調查時表示，在調查最後階段遇到掌握公司營業規模等實務方面困難，尤其是Temu進入南韓市場時間較短且相關記錄有限，委員會將在補充材料後於下一次全會作出相關決定。