快訊

南部颱風重災 賴清德總統宣布：淹水50公分每戶補助2萬 中低入加碼

老後不想和子女住 一表看銀髮宅費用能否取代家庭照顧

馬斯克變性女兒不忍了！砲轟父「冷漠又自戀」：對我很殘忍

金價大跌觸及兩周低點 油價收高

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
國際金價25日因獲利了結賣壓而下跌。 路透
國際金價25日因獲利了結賣壓而下跌。 路透

金價周四觸及兩周多來的最低點，因為近期黃金價格反彈之後，投資人獲利了結。同時，美國第2季經濟成長優於預期，緩解了美國聯準會需要快點降息以免經濟衰退的擔憂。美國強勁的經濟數據激勵油價周四續漲，不過漲幅因中國大陸石油進口減少受到限制。

紐約現貨黃金價格周四收盤下跌1.38%，報每英兩2,364.56美元。盤中一度大跌1.8%，至2,355.22美元，觸及7月9日以來最低點。

先前由於市場對美國聯準會（Fed）9月降息的樂觀情緒十分高昂，黃金價格上周創下了2,483.60美元的歷史新高。

現在最新的數據顯示，美國第2季經濟成長加速，增幅超過預期，這代表了需求在借貸成本上升的壓力下保持堅挺，Fed或可因而不必急於降息。根據美國政府的初步估算，第2季國內生產毛額（GDP）成長2.8%；經濟的主要成長引擎個人消費成長2.3%，均優於預期。

道明證券全球大宗商品策略主管Bart Melek說，美國經濟數據不利黃金價格，雖然互換市場仍然體現9月降息，但是在交投增加背景下的獲利了結，打壓黃金走低。

Marex分析師Edward Meir也表示：「肯定有一些獲利了結，這是由美國股市的疲軟引發的，而這不會僅僅是一次拋售而已。」

強勁的美國經濟數據，刺激了市場對原油需求增加的預期，令油價周四收高。但是中國大陸的經濟成長疲軟導致燃料需求下降，今年的石油進口量和煉油廠開工率均呈現低於2023年的趨勢，這限制了油價的上漲空間。

9月布蘭特原油期貨收漲 0.66 美元，或 0.81%，結算價報每桶 82.37美元。9月美國西德州原油期貨上漲0.69美元，或0.89%，報每桶78.28美元。

經濟衰退 美國 金價

延伸閱讀

美國第2季 GDP 穩增長 法人估 Fed 在9月開始降息

日本向美國出售愛三飛彈 將增強在日生產體制

美股連續大跌三天完全深不見底！ 專家：預計把持有的電子股減碼到2成

巴黎奧運男籃金牌 美國、德國、塞爾維亞三搶一

相關新聞

馬斯克變性女兒不忍了！砲轟父「冷漠又自戀」：對我很殘忍

特斯拉執行長馬斯克的跨性別女兒薇薇安．珍娜．威爾遜（Vivian Jenna Wilson）2022年提交申請更改姓名，...

「股神」巴菲特連六日持續減持美國銀行 還可能再賣2億股

「股神」巴菲特旗下投資公司波克夏（Berkshire Hathaway）正抓緊時間減持在美國銀行（BofA）的大量股份。

奧林匹克經濟學／巴黎奧運開幕 商機鳴槍

2024巴黎奧運於26日盛大開幕，本屆奧運除了破天荒在戶外舉行開幕式以外，還標榜要舉辦「最綠」、「最時尚」、「最守財務紀...

金價大跌觸及兩周低點 油價收高

金價周四觸及兩周多來的最低點，因為近期黃金價格反彈之後，投資人獲利了結。同時，美國第2季經濟成長優於預期，緩解了美國聯準...

美國第2季GDP穩增長 法人估Fed在9月開始降息

美國最新第2季GDP初值為年增長2.8%，主要成長歸功於非住宅投資加速至5.2%，以及政府支出增幅加大至3.1%，另外，...

科技股走跌要結束了？有美股空頭總司令之稱的策略師這樣說

科技股在今年和去年帶動美股大幅走高，但至今仍能強勢上漲的股票數量已經減少。如果說2023年是「美股七雄」發光發熱的一年，那如今剩輝達（NVIDIA）一支獨秀。去年帶動科技產業的AI熱，今年主要集中在半導體股，不利於軟體等領域。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。