金價大跌觸及兩周低點 油價收高

金價周四觸及兩周多來的最低點，因為近期黃金價格反彈之後，投資人獲利了結。同時，美國第2季經濟成長優於預期，緩解了美國聯準會需要快點降息以免經濟衰退的擔憂。美國強勁的經濟數據激勵油價周四續漲，不過漲幅因中國大陸石油進口減少受到限制。

紐約現貨黃金價格周四收盤下跌1.38%，報每英兩2,364.56美元。盤中一度大跌1.8%，至2,355.22美元，觸及7月9日以來最低點。

先前由於市場對美國聯準會（Fed）9月降息的樂觀情緒十分高昂，黃金價格上周創下了2,483.60美元的歷史新高。

現在最新的數據顯示，美國第2季經濟成長加速，增幅超過預期，這代表了需求在借貸成本上升的壓力下保持堅挺，Fed或可因而不必急於降息。根據美國政府的初步估算，第2季國內生產毛額（GDP）成長2.8%；經濟的主要成長引擎個人消費成長2.3%，均優於預期。

道明證券全球大宗商品策略主管Bart Melek說，美國經濟數據不利黃金價格，雖然互換市場仍然體現9月降息，但是在交投增加背景下的獲利了結，打壓黃金走低。

Marex分析師Edward Meir也表示：「肯定有一些獲利了結，這是由美國股市的疲軟引發的，而這不會僅僅是一次拋售而已。」

強勁的美國經濟數據，刺激了市場對原油需求增加的預期，令油價周四收高。但是中國大陸的經濟成長疲軟導致燃料需求下降，今年的石油進口量和煉油廠開工率均呈現低於2023年的趨勢，這限制了油價的上漲空間。

9月布蘭特原油期貨收漲 0.66 美元，或 0.81%，結算價報每桶 82.37美元。9月美國西德州原油期貨上漲0.69美元，或0.89%，報每桶78.28美元。