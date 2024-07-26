快訊

南部颱風重災 賴清德總統宣布：淹水50公分每戶補助2萬 中低入加碼

老後不想和子女住 一表看銀髮宅費用能否取代家庭照顧

馬斯克變性女兒不忍了！砲轟父「冷漠又自戀」：對我很殘忍

美國第2季GDP穩增長 法人估Fed在9月開始降息

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
美國第2季GDP穩增長，法人估Fed在9月開始降息。路透資料照
美國第2季GDP穩增長，法人估Fed在9月開始降息。路透資料照

美國最新第2季GDP初值為年增長2.8%，主要成長歸功於非住宅投資加速至5.2%，以及政府支出增幅加大至3.1%，另外，個人庫存也為經濟增長貢獻度有0.82%，僅淨出口減進口貿易連續第2季拖累經濟成長。

分析師表示，物價表現方面，這次PCE物價年增長從3.4%回落至2.6%，而核心PCE年增長也從3.7%下降至2.9%，物價較經濟增長更明顯軟著陸，代表9月FED降息再度可被確認。

展望未來，代表股房財富效果仍有效支撐第2季投資支出動能。不過，市場偏向認為川普勝選後推動加稅及提高關稅行事風格，有可能對GDP造成成長減損，因此，即使第2季GDP表現不錯，9月FED開啟降息循環既定計畫仍不會改變。

另外，在美國房地產領先指標數據方面，包含NHAB建商信心指數及建築許可呈現走勢分歧情況，即前者6月下跌1點來到42，為2024年以來最低點，後者則月增長3.4%，主要受益於多戶住宅建築許可申請案件增加。

兩者走勢分歧，與房貸利率徘徊於7%高檔，使新屋買方認為FED即將降息、導致近期不急著出手買進，因建商仍承受營造成本上漲，導致建商推案態度仍趨保守。

展望未來，NAHB三項指標中，雖然潛在買家流量減少1點至27，但未來6個月銷售展望則回升1點至48，即使建商信心短期難回50之上，未來再重挫機率也不高。

建商 降息

延伸閱讀

日本向美國出售愛三飛彈 將增強在日生產體制

美Q2經濟超強…降息更有底氣 聯準會9月出手可能性升高

台經院上修今年GDP至3.85%

美股遭「夏季風暴」侵襲 科技股止跌看兩指標

相關新聞

馬斯克變性女兒不忍了！砲轟父「冷漠又自戀」：對我很殘忍

特斯拉執行長馬斯克的跨性別女兒薇薇安．珍娜．威爾遜（Vivian Jenna Wilson）2022年提交申請更改姓名，...

「股神」巴菲特連六日持續減持美國銀行 還可能再賣2億股

「股神」巴菲特旗下投資公司波克夏（Berkshire Hathaway）正抓緊時間減持在美國銀行（BofA）的大量股份。

奧林匹克經濟學／巴黎奧運開幕 商機鳴槍

2024巴黎奧運於26日盛大開幕，本屆奧運除了破天荒在戶外舉行開幕式以外，還標榜要舉辦「最綠」、「最時尚」、「最守財務紀...

金價大跌觸及兩周低點 油價收高

金價周四觸及兩周多來的最低點，因為近期黃金價格反彈之後，投資人獲利了結。同時，美國第2季經濟成長優於預期，緩解了美國聯準...

美國第2季GDP穩增長 法人估Fed在9月開始降息

美國最新第2季GDP初值為年增長2.8%，主要成長歸功於非住宅投資加速至5.2%，以及政府支出增幅加大至3.1%，另外，...

科技股走跌要結束了？有美股空頭總司令之稱的策略師這樣說

科技股在今年和去年帶動美股大幅走高，但至今仍能強勢上漲的股票數量已經減少。如果說2023年是「美股七雄」發光發熱的一年，那如今剩輝達（NVIDIA）一支獨秀。去年帶動科技產業的AI熱，今年主要集中在半導體股，不利於軟體等領域。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。