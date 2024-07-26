美國第2季GDP穩增長 法人估Fed在9月開始降息

美國最新第2季GDP初值為年增長2.8%，主要成長歸功於非住宅投資加速至5.2%，以及政府支出增幅加大至3.1%，另外，個人庫存也為經濟增長貢獻度有0.82%，僅淨出口減進口貿易連續第2季拖累經濟成長。

分析師表示，物價表現方面，這次PCE物價年增長從3.4%回落至2.6%，而核心PCE年增長也從3.7%下降至2.9%，物價較經濟增長更明顯軟著陸，代表9月FED降息再度可被確認。

展望未來，代表股房財富效果仍有效支撐第2季投資支出動能。不過，市場偏向認為川普勝選後推動加稅及提高關稅行事風格，有可能對GDP造成成長減損，因此，即使第2季GDP表現不錯，9月FED開啟降息循環既定計畫仍不會改變。

另外，在美國房地產領先指標數據方面，包含NHAB建商信心指數及建築許可呈現走勢分歧情況，即前者6月下跌1點來到42，為2024年以來最低點，後者則月增長3.4%，主要受益於多戶住宅建築許可申請案件增加。

兩者走勢分歧，與房貸利率徘徊於7%高檔，使新屋買方認為FED即將降息、導致近期不急著出手買進，因建商仍承受營造成本上漲，導致建商推案態度仍趨保守。

展望未來，NAHB三項指標中，雖然潛在買家流量減少1點至27，但未來6個月銷售展望則回升1點至48，即使建商信心短期難回50之上，未來再重挫機率也不高。