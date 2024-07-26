馬斯克變性女兒不忍了！砲轟父「冷漠又自戀」：對我很殘忍

特斯拉執行長馬斯克的跨性別女兒薇薇安．珍娜．威爾遜（Vivian Jenna Wilson）2022年提交申請更改姓名，揚言斷絕與父親關係。薇薇安25日首度接受媒體專訪，痛斥馬斯克是一名缺席的父親，從小因為她是同性戀和女性化特質而對她很殘忍。

馬斯克22日受訪時，痛批青少年變性問題，稱薇薇安「不是女孩」且「已死了」，還聲稱自己被「欺騙」，在薇薇安16歲時同意她進行變性治療。

對此，現年20歲的薇薇安25日接受美國國家廣播公司（NBC）獨家專訪時回應，馬斯克並沒有被騙，雖然一開始有猶豫，但當他同意自己接受治療時，便知道自己在做什麼。

薇薇安認為，馬斯克的言論越界了，以為她會就這麼算了，但「我不會這麼做，因為你如果要向數百萬名觀眾撒謊有關我的事，我不會就這麼算了」。

薇薇安回憶，從她開始記事起，馬斯克就一直不是個支持她的父親，他很少出現在她生活中，儘管有共同監護權，但她和其他兄弟姊妹都是由母親或保母照顧，只要見了面，馬斯克就會斥責她。

薇薇安表示，馬斯克很冷漠，很容易生氣，冷漠且自戀。小時候曾因表現出女性特徵而被馬斯克騷擾，並會迫使她變得更加男性化，包括要求她在小學時把聲音變低沉。

對此，馬斯克未回應置評請求。