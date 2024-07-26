「買預期、賣事實」 法人：全球股市可能持續動盪

FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正表示，市場過去一段時間對AI智慧版塊如輝達、高通等有很高的財報期待，加上近日特斯拉財報遜預期、Google母公司Alphabet財報平平無奇，無法持續該股漲勢，未來一周大型科技股的財報公布，假如也未能給予市場明顯驚喜，在「買預期，賣事實」下，之前累積的升幅便有極大回跌的可能。

美股由特斯拉財報遜於預期開始發酵，科技股因擔憂AI人工智慧的成長而全線大跌，那指跌幅達 3.6%，S&P 500 也大跌 2.3%，創一年半以來最大單日跌幅。

楊傲正，表示從日線圖來看，S&P 500已跌破了前低點5,450水準，也跌破了自4月中旬以來形成的上漲趨勢線。下方支持在60 均線，如進一步跌破該均線支持，下方或回跌至5,350、5,285、5,190至5,200區間，一浪低於一浪形勢也將延續。

那指修正情況似乎更為明顯，從日線圖來看，那指已跌破60天均線，並形成一浪低於一浪形態，下方支持在前阻力18,964水準，跌破後或回跌至18,418至82區間，也是早前三個月的關鍵阻力變支持區。上方阻力參考19,480、19,560水準。

此外，隔夜美債殖利率曲線進一步變得陡峭，2年期殖利率已明顯超越10年期的倒掛情況持續下，5年期殖利率卻一度下跌7個基點，30年期殖利率持續超越5年期殖利率，兩者之差達到38個基點，兩者殖利率曲線是2023年5月以來最陡峭的，反映市場預計聯準會可能比預期更早降息，甚至7月31日的利率決議就啟動降息。

過去一個月，美股三大指數可說是過了一段平靜上漲期，整個6月VIX波動率指數都維持在14以下，但周(24日)三VIX突發漲破18水準，預示股市波動正在加劇。而波動加劇正值美股財報季階段，這個波動可能會至少持續二至三周。

要注意的是這段波動期前夕，美股已累積大量漲幅，從技術上來看，S&P 500相對00天均線一度高出15%，這樣的偏離幅度已高於2018年初大跌前夕，近期歷史中，也只有2009年3月全球金融危機後的低點，2011年2月的高點，2021年疫情後的低點出現後，才有過更大的偏離幅度。也就是說，快速的波動修正可能正在出現。

下周理應是市場最波動的時間，而美股在周三似乎市場已開始提前對利率決議和科技股財報發酵，其中，利率曲線變化是市場計入利率決議影響的體現，而懷疑AI對企業的成長則是對財報預期的體現。

加拿大央行已宣布因通膨明顯回跌而降息25個基點，更揚言未來將持續放寬政策。下周，美國聯準會、日本央行將公布利率決議，市場部分聲音憧憬聯準會會否提前降息，又同時預期日本央行會啟動升息並縮債；同時，蘋果、META、微軟、亞馬遜等大型科技股都預期在下周公布財報。

從過去一段聯準會官員言論，似乎並未有釋放7月開始降息的預警，而6月最新的CPI通膨率仍在3%上方，似乎難以讓聯準會7月就提前降息。相反，9月降息的可能性更大，而目前市場也充分計入9月開始降息的憧憬，但問題是，最新市場又開始出現過早降息的預期，這個預期落空，卻會利空美股走勢。