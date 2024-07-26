快訊

南部颱風重災 賴清德總統宣布：淹水50公分每戶補助2萬 中低入加碼

老後不想和子女住 一表看銀髮宅費用能否取代家庭照顧

馬斯克變性女兒不忍了！砲轟父「冷漠又自戀」：對我很殘忍

日圓兌美元今早再升值 美元指數周四微跌

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日圓兌美元匯價在周四微幅回落後，今（26）日早盤又再重回向上走勢。 路透
日圓兌美元匯價在周四微幅回落後，今（26）日早盤又再重回向上走勢。 路透

日圓兌美元匯率周四雖由從兩個半月高點微幅回落，但今（26）日早盤又重現本周的上漲格局，升值0.27%至153.53日圓兌1美元。日本財務省財務官神田真人在G20財長會議上重申，「匯率過度波動，會對經濟產生負面影響」。投資人現在期待下周的日本銀行（央行）利率會議，預期可能會決定升息。

路透分析，日圓兌美元匯價本周大幅反彈，原因是市場參與者解除了長期以來對日圓看跌的押注。同時，最近幾個交易日，全球股市暴跌，促使投資人轉向瑞士法郎和日圓等傳統安全資產。美國股市在周三遭大幅拋售後，周四回穩。

本周到周四為止，日圓兌美元大漲了2.4%，有望創下4月下旬以來的最大單周漲幅。根據彭博資訊報價，周四日圓兌美元微幅下跌0.03%，報153.94日圓兌1美元。

衡量美元兌六種主要貨幣強弱的美元指數（DXY）周四也是小跌0.03%，報104.355。美元兌日圓和歐元的跌幅均收窄，主要是數據顯示美國第2季度的擴張速度快於預期，且通膨放緩。這降低了對9月降息幅度會超出預期的押注，或是美國聯準會（Fed）在下周會議上突然放寬政策的預期。

Corpay公司的首席市場策略師Karl Schamotta說，「日圓因避險需求減少而從高位回落，近期牛市背後的投機熱潮似乎正在熄火」。「我們認為，市場走勢有點過度，因潛在的經濟基本面尚不足以支持日本央行啟動快速緊縮政策的周期，且即使Fed在未來幾個月開始降息，利率差仍將保持在較寬的水準」。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的估計，利率期貨市場消化的日本央行下周升息10個基點的可能性，從本周早些時候的約40%提高到67.2%。

周四歐元兌美元小幅上漲，報1.0846美元兌1歐元。瑞郎兌美元上漲0.5%，至0.8806瑞郎兌1美元。人民幣兌美元反彈，美元兌人民幣匯價一度跌至5月初以來最低的7.205，因為日圓反彈對人民幣產生外溢效應。美元兌人民幣尾盤下跌0.2%，報 7.245。

人民幣 日本央行 美國

延伸閱讀

美Q2經濟超強…降息更有底氣 聯準會9月出手可能性升高

美股遭「夏季風暴」侵襲 科技股止跌看兩指標

國銀新南向放款終結連五紅 6月驟減18億元

債券ETF 強勢吸金

相關新聞

馬斯克變性女兒不忍了！砲轟父「冷漠又自戀」：對我很殘忍

特斯拉執行長馬斯克的跨性別女兒薇薇安．珍娜．威爾遜（Vivian Jenna Wilson）2022年提交申請更改姓名，...

「股神」巴菲特連六日持續減持美國銀行 還可能再賣2億股

「股神」巴菲特旗下投資公司波克夏（Berkshire Hathaway）正抓緊時間減持在美國銀行（BofA）的大量股份。

奧林匹克經濟學／巴黎奧運開幕 商機鳴槍

2024巴黎奧運於26日盛大開幕，本屆奧運除了破天荒在戶外舉行開幕式以外，還標榜要舉辦「最綠」、「最時尚」、「最守財務紀...

金價大跌觸及兩周低點 油價收高

金價周四觸及兩周多來的最低點，因為近期黃金價格反彈之後，投資人獲利了結。同時，美國第2季經濟成長優於預期，緩解了美國聯準...

美國第2季GDP穩增長 法人估Fed在9月開始降息

美國最新第2季GDP初值為年增長2.8%，主要成長歸功於非住宅投資加速至5.2%，以及政府支出增幅加大至3.1%，另外，...

科技股走跌要結束了？有美股空頭總司令之稱的策略師這樣說

科技股在今年和去年帶動美股大幅走高，但至今仍能強勢上漲的股票數量已經減少。如果說2023年是「美股七雄」發光發熱的一年，那如今剩輝達（NVIDIA）一支獨秀。去年帶動科技產業的AI熱，今年主要集中在半導體股，不利於軟體等領域。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。