日圓兌美元今早再升值 美元指數周四微跌

日圓兌美元匯率周四雖由從兩個半月高點微幅回落，但今（26）日早盤又重現本周的上漲格局，升值0.27%至153.53日圓兌1美元。日本財務省財務官神田真人在G20財長會議上重申，「匯率過度波動，會對經濟產生負面影響」。投資人現在期待下周的日本銀行（央行）利率會議，預期可能會決定升息。

路透分析，日圓兌美元匯價本周大幅反彈，原因是市場參與者解除了長期以來對日圓看跌的押注。同時，最近幾個交易日，全球股市暴跌，促使投資人轉向瑞士法郎和日圓等傳統安全資產。美國股市在周三遭大幅拋售後，周四回穩。

本周到周四為止，日圓兌美元大漲了2.4%，有望創下4月下旬以來的最大單周漲幅。根據彭博資訊報價，周四日圓兌美元微幅下跌0.03%，報153.94日圓兌1美元。

衡量美元兌六種主要貨幣強弱的美元指數（DXY）周四也是小跌0.03%，報104.355。美元兌日圓和歐元的跌幅均收窄，主要是數據顯示美國第2季度的擴張速度快於預期，且通膨放緩。這降低了對9月降息幅度會超出預期的押注，或是美國聯準會（Fed）在下周會議上突然放寬政策的預期。

Corpay公司的首席市場策略師Karl Schamotta說，「日圓因避險需求減少而從高位回落，近期牛市背後的投機熱潮似乎正在熄火」。「我們認為，市場走勢有點過度，因潛在的經濟基本面尚不足以支持日本央行啟動快速緊縮政策的周期，且即使Fed在未來幾個月開始降息，利率差仍將保持在較寬的水準」。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的估計，利率期貨市場消化的日本央行下周升息10個基點的可能性，從本周早些時候的約40%提高到67.2%。

周四歐元兌美元小幅上漲，報1.0846美元兌1歐元。瑞郎兌美元上漲0.5%，至0.8806瑞郎兌1美元。人民幣兌美元反彈，美元兌人民幣匯價一度跌至5月初以來最低的7.205，因為日圓反彈對人民幣產生外溢效應。美元兌人民幣尾盤下跌0.2%，報 7.245。