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OpenAI測試搜尋引擎SearchGPT 挑戰Google

中央社／ 舊金山25日專電

人工智慧新創公司OpenAI今天表示，正測試搜尋引擎SearchGPT ，指出這款工具將以相關和清楚的資訊來源，提供用戶快速即時的答案，挑戰搜尋引擎龍頭Google及Perplexity等公司。

OpenAI上週才推出小型模型GPT-4o mini，今天再宣布推出搜尋引擎SearchGPT原型、表示正在測試這款新產品，未來將把搜尋引擎功能整合至對話機器人ChatGPT中，將公司AI模型和網路資訊做結合。

SearchGPT已開放給部分用戶體驗，並開放註冊，讓有興趣的用戶測試。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）在X平台表示，公司認為搜尋引擎功能有進步的空間，將透過新原型使這項技術變得更好。

SearchGPT的推出直接挑戰搜尋引擎龍頭Google（谷歌）。在AI技術突破後，Google、微軟（Microsoft）、新創公司Perplexity等幾家科技公司，都陸續透過對話機器人技術強化傳統網路搜尋引擎，為用戶回答問題及總結資訊。

微軟早在2023年就推出由AI驅動的Bing引擎，隨後Google和Perplexity等相繼加入AI搜尋戰場，今年5月，Google向部分用戶推出AI Overview，執行長皮查伊（Sundar Pichai）表示這項產品是25年來搜尋引擎的一大變化。

科技媒體WIRED指出，SearchGPT和Perplexity相似，由對話機器人提供用戶相關連結的列表。市面上AI搜尋引擎在推出後都遇到可靠性和抄襲方面爭議。

OpenAI近期積極與出版商和創作者合作來強大生態系。包括Vox Media、大西洋月刊（The Atlantic）、華爾街日報母公司「新聞集團」（News Corp）、金融時報（Financial Times）等多家媒體今年都與OpenAI簽署授權協議。

大西洋月刊執行長湯普森（Nicholas Thompson）今天在OpenAI部落格中指出，AI搜尋將成為民眾「瀏覽網路的關鍵方式之一」，這項技術必須尊重和保護新聞業和出版商，並表示樂見OpenAI和大西洋月刊合作。

OpenAI 搜尋引擎 網路

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